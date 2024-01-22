«Такое только в 90-е видела». В российском городе пропали все продукты

Казанцам и так приходится терпеть страшную метель, которая заметает все дороги и дома, так теперь ещё и придётся делать это впроголодь. А всё потому, что в магазинах натурально не осталось продуктов. В небольших торговых точках возле дома с полок смели вообще всё, а в сетевых супермаркетах пропали основные товары вроде молока, хлеба, мяса и яиц (да, даже цена не остановила) и других. Овощные и фруктовые лавки тоже закрыты.

«Я такое только в 90-е видела, товарищи! Это же кошмар, в доставке ожидание два часа, да и тоже особо ничего не осталось, хлеб только резиновый, для тостов», — пожаловалась местная жительница.

Объясняется такой дефицит очень просто — Татарстан накрыло сильнейшей метелью, сугробы достигают угрожающих размеров. Федеральные трассы перекрыты, самолёты не летают, пробки по городу не рассасываются ни на минуту. Поэтому поставщики просто физически не могут доставить продукты до магазинов. Такой снегопад продлится до конца недели, а местные жители ищут в Сети рецепты каши из топора.