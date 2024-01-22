Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 16:00
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«Такое только в 90-е видела». В российском городе пропали все продукты

Россияне, пережившие продуктовый дефицит в 90-е, во время пандемии испытали чувство дежавю, когда с полок магазинов начали исчезать продукты. Обычно это происходит в результате какого-то страшного события, поэтому пустые прилавки сразу же вызывают панику — что, началось? С такими же ощущениями столкнулись и жители Казани, когда в магазинах их встретил шиш с маслом, а не товары.
«Такое только в 90-е видела». В российском городе пропали все продукты
© John Cameron/Unsplash

Казанцам и так приходится терпеть страшную метель, которая заметает все дороги и дома, так теперь ещё и придётся делать это впроголодь. А всё потому, что в магазинах натурально не осталось продуктов. В небольших торговых точках возле дома с полок смели вообще всё, а в сетевых супермаркетах пропали основные товары вроде молока, хлеба, мяса и яиц (да, даже цена не остановила) и других. Овощные и фруктовые лавки тоже закрыты.

«Я такое только в 90-е видела, товарищи! Это же кошмар, в доставке ожидание два часа, да и тоже особо ничего не осталось, хлеб только резиновый, для тостов», — пожаловалась местная жительница.

Объясняется такой дефицит очень просто — Татарстан накрыло сильнейшей метелью, сугробы достигают угрожающих размеров. Федеральные трассы перекрыты, самолёты не летают, пробки по городу не рассасываются ни на минуту. Поэтому поставщики просто физически не могут доставить продукты до магазинов. Такой снегопад продлится до конца недели, а местные жители ищут в Сети рецепты каши из топора.

Автор:Ника Белова
Редакция
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