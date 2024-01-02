Такой мужчина никогда не будет хорошим мужем и отцом, Признаки назвала психолог

Каждой женщине хочется достойного избранника. Чтобы он был наделен не только качествами настоящего мужчины и главы семьи, но и чутким, хорошим отцом. Существуют критерии, которые помогут понять, что у мужчины вряд ли получится справиться с этой ролью хорошо, и вот на что следует обратить внимание.

Когда мужчина не хочет отношений и ребёнка

Одной из женских манипуляций, для того, чтобы удержать мужчину рядом является беременность. Некоторые мужчины сразу говорят, что не хотят появления ребёнка на свет , кто-то соглашается со сложившимися обстоятельствами и остаются в отношениях ради ребёнка, а кто-то изредка присутствует в жизни ребёнка в качестве папы выходного дня. Как показывает опыт, семейная жизнь при таких условиях не приносит удовольствия ни одному из партнёров, и как следствие, единения с ребёнком, желания которого заводить не было с самого начала, тоже бывает нечасто.

Нетерпеливый мужчина

Понятие терпеливый достаточно субъективное, однако здесь речь идёт скорее о крайности, когда человек нетерпелив и даже вспыльчив. Любые заботы в отношении ребёнка, особенно если речь идёт о самом младенчестве, требуют терпения и понимания со стороны родителя. Уложить спать, сходить на прогулку, накормить, обучить чему-то новому — иногда могут отразится даже на самой крепкой нервной системе, а если у вашей второй половины с этим проблемы, тогда велика вероятность, что эти проявления будут направлены на вашего ребёнка.

Важно обратить внимание на факт мужской нетерпимости в общем. Нужно понаблюдать за мужчиной: как он относится к женщине, например, когда она в плохом настроении или болеет и за нужно ней ухаживать. То есть тогда, когда другой человек, пусть даже взрослый, требует к себе особенного отношения или ухода. Может ли мужчина с этим справляться и как ведёт себя в подобных ситуациях. Точно также он будет относиться к своим детям.

Как мужчина реагирует на других детей

Мужчина, который с интересом коммуницирует с чужими детьми, с большей вероятностью сможет выстроить хорошие отношения со своими. Это легко проверить, понаблюдая за мужчиной в общих компаниях, где есть дети. И, напротив, если у мужчины нет никакой заинтересованности, более того раздражительность на детские капризы или вообще их наличие, тогда мужчина вряд ли готов на роль папы.

Он в общем нехороший человек

Если человек изначально ведёт себя непорядочно по отношению к женщине и своему окружению , наивно полагать, что такой мужчина станет хорошим мужем и чутким папой. Речь идет не только о личных качествах, но и поступках, которые он совершает. Все, чем он наполнен, он будет передавать своему ребенку, а если он изначально состоит из качеств, которые оставляют желать лучшего, тогда и хороший папа из него выйдет вряд ли.

Отношения с родителями

Один критериев того, как ваш избранник будет выстраивать отношения с вами и детьми — то, в какой семейной системе жил он сам. Как относился к маме, как общался с папой. Если отношения с родителями были добрые и доверительные, то и со своими детьми мужчина будет выстраивать похожую модель отношений. Если же папа самоустранялся от воспитания, а мама была эмоционально холодной, тогда у вашего избранника с большей долей вероятности будут проблемы в построении теплых отношений со своими детьми.

Одним из важных маркеров — как он рассказывает про свои детские отношения с родителями и рассуждает о воспитании будущих детей. Бывают случаи, когда даже перенеся негативный опыт с родителями, мужчина готов сделать все, чтобы не допустить такого же отношения со своими детьми. Но бывают и обратные ситуации, где мужчина перенял из негативного опыта похожую модель и планирует также воспитывать будущих детей, как воспитывали его. В этом случае ценность родительства у мужчины не очень велика.

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