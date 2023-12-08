Тарасов бросил беременную жену с детьми и укатил с другом в Дубай. Отец года

Как было дело: Костенко попросила мужа посидеть с тремя детьми, пока сама модель уедет по делам в Бишкек, Киргизия. Там она хотела разобраться с новым бизнесом — многодетная мама планирует наладить производство одежды. Она заранее всё обговорила с мужем, тот согласился, а потом внезапно укатил в Дубай с другом — рэпером T-Killah.

Не поехать в Бишкек Костенко не может, но и оставить детей ей не с кем — когда муж её подвёл, ей пришлось даже вызвонить маму из Ростовской области. Та бросила все дела и приехала, но с дочерью увидеться ей удалось всего ничего. Анастасия передала детей маме, а сама умчалась по делам. Когда она вернётся домой — бежать придётся уже самой маме. Вот и посидели семьёй.

Фанаты возмутились поведением футболиста, который не только нарушил обещание, но ещё и оставил беременную жену разгребать проблемы, которые он же и устроил. Зачем так поступать с женой, которая его всем устраивает, — непонятно. Вот Ольга Бузова ему не нравилась — ему хотелось простого домашнего борща, а телеведущей было некогда и она часто заказывала еду на дом.