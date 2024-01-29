Тарасов признался, за что его ругает беременная жена. И в чём она не права?

Спортсмен поделился с фанатами видео, как он с младшим ребёнком выбирает в детском магазине подарки для него и других детей. Маленький Лёша с подачи отца искал гостинцы для Миланы и Евы (ну и, конечно же, для себя). Тарасов признался, что жена часто ругает его за то, что он слишком балует детей и осыпает их подарками по поводу и без.

«Без подарков никуда», — подписал ролик футболист, а в комментариях ему напомнили, что, если хорошие сюрпризы случаются слишком часто, их перестаешь ценить и приятных эмоций они вызывают всё меньше.

Но даже если хочется порадовать ребенка чем-то этаким, то не стоит брать всё подряд или что-то хайповое. Ранее специалисты рассказывали о трёх видах игрушек, которые детям дарить просто опасно. Узнать о них можно здесь.