Татьянин день настал. Главные традиции и приметы в День студентов

Что за праздник День студента

Сначала праздник отмечали только как день рождения МГУ. В этот день в Москве устраивали пышные торжества — официальная церемония проходила в вузе, а потом начинались народные гулянья. Рассказывали, что в этот день не наказывали даже студентов, которые изрядно переборщили с алкоголем.

Татьянин день пышно отмечали до 1918 года. После революции празднования отменили почти на 75 лет. Возродили традицию только в 1992 году.

Официальным праздником, Днём российского студенчества, 25 января стало в 2005 году, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот день в учебных заведениях по всей стране проходят концерты и награждают отличившихся студентов.

В МГУ есть особая традиция в День студента. Учащихся угощают медовухой, которую готовят по секретному рецепту ректора Виктора Садовничего, писал РБК.

Приметы на Татьянин день

Считается, что в Татьянин день нужно:

наводить порядок в доме, стирать бельё;

печь караваи в виде солнца, чтобы морозы ушли быстрее;

ломать хлеб и раздавать всем в семье;

угощать именинников подгорелым хлебом, чтобы у них всё было хорошо.

А вот чего нельзя делать в Татьянин день:

ссориться и спорить;

ругать детей.

Есть и приметы, связанные с Татьяниным днём. Если 25 января солнце взошло рано и ярко светит — жди потепления. Снег в Татьянин день — предвестник дождливого лета. Морозная погода в этот день — к хорошему урожаю, а оттепель — к плохому.

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