Татьянин день настал. Главные традиции и приметы в День студентов
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Что за праздник День студента
Сначала праздник отмечали только как день рождения МГУ. В этот день в Москве устраивали пышные торжества — официальная церемония проходила в вузе, а потом начинались народные гулянья. Рассказывали, что в этот день не наказывали даже студентов, которые изрядно переборщили с алкоголем.
Татьянин день пышно отмечали до 1918 года. После революции празднования отменили почти на 75 лет. Возродили традицию только в 1992 году.
Официальным праздником, Днём российского студенчества, 25 января стало в 2005 году, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот день в учебных заведениях по всей стране проходят концерты и награждают отличившихся студентов.
В МГУ есть особая традиция в День студента. Учащихся угощают медовухой, которую готовят по секретному рецепту ректора Виктора Садовничего, писал РБК.
Приметы на Татьянин день
Считается, что в Татьянин день нужно:
- наводить порядок в доме, стирать бельё;
- печь караваи в виде солнца, чтобы морозы ушли быстрее;
- ломать хлеб и раздавать всем в семье;
- угощать именинников подгорелым хлебом, чтобы у них всё было хорошо.
А вот чего нельзя делать в Татьянин день:
- ссориться и спорить;
- ругать детей.
Есть и приметы, связанные с Татьяниным днём. Если 25 января солнце взошло рано и ярко светит — жди потепления. Снег в Татьянин день — предвестник дождливого лета. Морозная погода в этот день — к хорошему урожаю, а оттепель — к плохому.
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