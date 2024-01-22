Татьяну Арно заподозрили в романе с Денисом Проценко

Корреспондент одного из телеграм-каналов о звёздах написал, что видел Арно и Проценко прогуливающимися по ЦУМу. Важная деталь — на безымянном пальце женщины заметили кольцо.

О возможных отношениях пары писал и другой известный телеграм-канал — ещё в июле 2023 года.

Ни Арно, ни Проценко эту информацию не подтверждали.

Факт — пока одни пары создаются, другие разрушаются. Так, недавно телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что ушла от мужа.