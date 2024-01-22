Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 11:20
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Татьяну Арно заподозрили в романе с Денисом Проценко

Российские СМИ и телеграм-каналы с интересом наблюдают за личной жизнью отечественных знаменитостей. Особенно если они не в браке. Не оставили без внимания и 42-летнюю телеведущую Татьяну Арно. Много лет назад она была замужем за музыкантом и журналистом Кириллом Ивановым, но после этого ей лишь приписывали романы с разными мужчинами. В этот раз предполагаемым избранником стал анестезиолог-реаниматолог, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Татьяну Арно заподозрили в романе с Денисом Проценко
© arnot.ru

Корреспондент одного из телеграм-каналов о звёздах написал, что видел Арно и Проценко прогуливающимися по ЦУМу. Важная деталь — на безымянном пальце женщины заметили кольцо.

О возможных отношениях пары писал и другой известный телеграм-канал — ещё в июле 2023 года.

Ни Арно, ни Проценко эту информацию не подтверждали.

Факт — пока одни пары создаются, другие разрушаются. Так, недавно телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что ушла от мужа.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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