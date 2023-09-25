Тело пропавшего российского режиссёра случайно нашёл в лесу грибник

Никаноров уехал из дома на велосипеде. Судя по записям с камер видеонаблюдения, приехав в Токсово, он отправился в сторону леса. Дальше его путь отследить невозможно.

Близкие Никанорова обратились к волонтёрам поискового отряда «ЛизаАлерт», хотя ситуация была тревожная — режиссёр оставил дома записку, похожую на прощальную.

Официально Никанорова пока не опознали. Однако есть все основания полагать, что найденный в лесу труп его. Рядом с телом лежал велосипед. Детали одежды мужчины соответствуют тем, что были указаны в поисковой ориентировке.

Волонтёры приостановили поиски для проверки информации. По некоторым данным, режиссёр совершил суицид.