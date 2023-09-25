Жизнь
13:45, 25 сентября 2023
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Тело пропавшего российского режиссёра случайно нашёл в лесу грибник

Александра Никанорова, работавшего в БДТ имени Товстоногова, разыскивали с 21 сентября. В этот день он уехал в посёлок Токсово в Ленобласти, и там его следы затерялись. Телефон и документы 40-летний режиссёр оставил дома. Спустя три дня грибник нашёл в лесу тело, которое, по предварительной информации, принадлежит пропавшему режиссёру.

Тело пропавшего российского режиссёра случайно нашёл в лесу грибник
© vk.com/БДТ имени Г. А. Товстоногова

Никаноров уехал из дома на велосипеде. Судя по записям с камер видеонаблюдения, приехав в Токсово, он отправился в сторону леса. Дальше его путь отследить невозможно.

Близкие Никанорова обратились к волонтёрам поискового отряда «ЛизаАлерт», хотя ситуация была тревожная — режиссёр оставил дома записку, похожую на прощальную.

Официально Никанорова пока не опознали. Однако есть все основания полагать, что найденный в лесу труп его. Рядом с телом лежал велосипед. Детали одежды мужчины соответствуют тем, что были указаны в поисковой ориентировке.

Волонтёры приостановили поиски для проверки информации. По некоторым данным, режиссёр совершил суицид.

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