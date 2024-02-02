Опубликовано 02 февраля 2024, 14:00
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«Температурные пляски» ждут москвичей на выходных. К чему готовиться
Последний зимний месяц москвичей пока морозами не пугает, а наоборот, балует оттепелью. Правда, вместе с тающим снегом приходит куча грязи, мусора и луж, которые тоже не радуют. На выходных ситуация с погодой будет неоднозначной — в субботу, 3 февраля, подморозит и появится гололёд, а в воскресенье, 4 февраля, всё снова растает. Больше о погоде на уикенд в Москве News.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
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По словам эксперта, в конце недели москвичей ждут температурные пляски. Он объяснил, что в пятницу, 2 февраля, к Москве подойдёт холодный фронт, который понизит температуру до минус 3−4 градусов. Поэтому уже в субботу стоит быть осторожнее — на дорогах будет гололёд. Также возможен мокрый снег, а мороз будет крепчать — до минус 5−7 градусов.
При этом 4 февраля в город вернётся потепление — снова будет плюсовая температура. А вот в начале следующей недели (5−11 февраля) в Москве снова установятся слабоотрицательные температуры. В понедельник, 5 февраля, на дорогах опять будет гололёд.
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