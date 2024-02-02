«Температурные пляски» ждут москвичей на выходных. К чему готовиться

По словам эксперта, в конце недели москвичей ждут температурные пляски. Он объяснил, что в пятницу, 2 февраля, к Москве подойдёт холодный фронт, который понизит температуру до минус 3−4 градусов. Поэтому уже в субботу стоит быть осторожнее — на дорогах будет гололёд. Также возможен мокрый снег, а мороз будет крепчать — до минус 5−7 градусов.

При этом 4 февраля в город вернётся потепление — снова будет плюсовая температура. А вот в начале следующей недели (5−11 февраля) в Москве снова установятся слабоотрицательные температуры. В понедельник, 5 февраля, на дорогах опять будет гололёд.

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