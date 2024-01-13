Теннисистка Шарапова купила очередной дом в США. Лишние $11,5 млн завалялись

Шарапова купила землю площадью 3,3 акра, на которой располагаются роскошный особняк, огромный бассейн, гостевой дом со всеми удобствами, гараж на три машины и зона отдыха с камином. Территория огорожена высоким забором, а для большей защиты личной жизни по периметру рассажены деревья и густые кусты.

Особняк по стилю можно описать как очень дорогой деревенский дом. Он отделан деревом, а огромные панорамные окна открывают вид на океан и лес, делая все комнаты хорошо освещёнными. В доме есть главная спальня с камином, ванна, из которой можно выйти на крытую террасу, летняя кухня и главная встроенная — уже в доме.

Это не первая крупная покупка Шараповой — у неё есть дом в посёлке Саммерленд в том же округе. За него она отдала $9 млн. Хотя в последнее время спортсменка жила в доме в Манхэттен-Бич, Калифорния.

Шарапова покинула большой спорт в феврале 2020 года. До этого она пять раз выигрывала турниры Большого шлема и 39 раз побеждала в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее жильём обзавелась 13-летняя школьница-блогер Милана Хаметова. Она к Новому году подарила себе трехэтажный особняк.