Теперь россияне смогут вернуть ещё больше денег за лечение

Вырос также максимальный размер вычета на обучение ребёнка— с 50 000 до 110 000 рублей на каждого ребёнка. То есть вернуть можно до 14 300 рублей, а не 6500 как было раньше.

Получить вычет можно двумя способами: у своего работодателя или в налоговой. Многим покажется, что нужно собирать кучу бумажек и стоять в очередях. На самом деле этот процесс только упрощают и упрощают.