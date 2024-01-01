Теперь россияне смогут вернуть ещё больше денег за лечение
С 1 января предельный размер социального налогового вычета увеличен до 150 000 рублей. Поправка содержится в Налоговом кодексе. До этого лимит составлял 120 000 рублей. В увеличенную сумму входят расходы на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги и не только. Предельный размер суммы возврата за год теперь составит 19 500 рублей вместо 15 600 (13% от 150 000 рублей).
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Вырос также максимальный размер вычета на обучение ребёнка— с 50 000 до 110 000 рублей на каждого ребёнка. То есть вернуть можно до 14 300 рублей, а не 6500 как было раньше.
Получить вычет можно двумя способами: у своего работодателя или в налоговой. Многим покажется, что нужно собирать кучу бумажек и стоять в очередях. На самом деле этот процесс только упрощают и упрощают.