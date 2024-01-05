Тепло ли тебе, красная? Врач научил правильно выбирать термобельё

Прежде чем покупать термобельё, надо определиться, для чего оно вам нужно. В зависимости от назначения оно бывает:

теплосберегающее или комбинированное — подходит для повседневной носки, сохраняет температуру тела и рассчитано на 30-градусные морозы;

влагоотводящиее или ветрозащитное — пригодится спортсменам и тем, кто проводит много времени на улице.

Термобельё различается в зависимости от температурного режима:

ультралёгкое (cool) — рассчитано на температуру до +10 градусов;

лёгкое (light) — выдерживает до –10 градусов;

тёплое (warm) — работает до −20 градусов, подойдёт лыжникам и сноубордистам;

очень тёплое (x-warm) — рассчитано на самые суровые морозы.

Термобельё из синтетики (полиэстер, полиамид, эластан) будет эффективно отводить влагу, быстро высыхать и хорошо тянуться. Ещё один его плюс — цена. Термобельё из натуральных волокон (шерсть мериноса, хлопок) хорошо согреет в холода, сказал Банный «Лайфу».

Он добавил, что термобельё должно прилегать к телу, но не быть тесным, иначе оно будет натирать.

Зимой многим не до стиля — главное, не замёрзнуть. Врач-терапевт рассказала, как одеваться, когда на улице морозно.