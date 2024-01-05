Тепло ли тебе, красная? Врач научил правильно выбирать термобельё
Когда на улице постоянный минус, не хочется вылезать из термобелья ни на минуту. Только ради собственного здоровья лучше всё же так не делать. Иначе на коже появится раздражение, даже если вы купили самый качественный комплект. И это не единственное, что надо знать про термобельё. Советы по его выбору и носке дал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.
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Прежде чем покупать термобельё, надо определиться, для чего оно вам нужно. В зависимости от назначения оно бывает:
- теплосберегающее или комбинированное — подходит для повседневной носки, сохраняет температуру тела и рассчитано на 30-градусные морозы;
- влагоотводящиее или ветрозащитное — пригодится спортсменам и тем, кто проводит много времени на улице.
Термобельё различается в зависимости от температурного режима:
- ультралёгкое (cool) — рассчитано на температуру до +10 градусов;
- лёгкое (light) — выдерживает до –10 градусов;
- тёплое (warm) — работает до −20 градусов, подойдёт лыжникам и сноубордистам;
- очень тёплое (x-warm) — рассчитано на самые суровые морозы.
Термобельё из синтетики (полиэстер, полиамид, эластан) будет эффективно отводить влагу, быстро высыхать и хорошо тянуться. Ещё один его плюс — цена. Термобельё из натуральных волокон (шерсть мериноса, хлопок) хорошо согреет в холода, сказал Банный «Лайфу».
Он добавил, что термобельё должно прилегать к телу, но не быть тесным, иначе оно будет натирать.
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