Жизнь
14:40, 09 декабря 2023
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Термин «умственная отсталость» предложили заменить. На какой?

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагает перестать использовать формулировку «умственно отсталый». Термин на замену — «нарушение интеллекта». Нынешний, по мнению депутатов, некорректен с точки зрения педагогики и психологии и ограничивает возможности детей с соответствующим диагнозом в успешной социализации.

Термин «умственная отсталость» предложили заменить. На какой?
© Freepik/freepik

Уточняется, что термин «нарушение интеллекта» уже используется в одной из статей закона «Об образовании».

Также правительство предложило уточнить основания для обучения на дому или в медицинской организации тех, кто получает общее образование, но по состоянию здоровья не может посещать учебное заведение. Плюс законопроект предусматривает обязательность создания на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогических комиссий.

Умственная отсталость — это группа состояний, обусловленных врождённым или рано приобретённым недоразвитием психики с выраженной недостаточностью интеллекта — когнитивных, речевых и социальных способностей.

До этого в закон «Об образовании» внесли поправки, согласно которым учащиеся не смогут использовать телефоны во время уроков. Исключение одно — экстренный случай.

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