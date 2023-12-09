Термин «умственная отсталость» предложили заменить. На какой?

Уточняется, что термин «нарушение интеллекта» уже используется в одной из статей закона «Об образовании».

Также правительство предложило уточнить основания для обучения на дому или в медицинской организации тех, кто получает общее образование, но по состоянию здоровья не может посещать учебное заведение. Плюс законопроект предусматривает обязательность создания на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогических комиссий.

Умственная отсталость — это группа состояний, обусловленных врождённым или рано приобретённым недоразвитием психики с выраженной недостаточностью интеллекта — когнитивных, речевых и социальных способностей.

До этого в закон «Об образовании» внесли поправки, согласно которым учащиеся не смогут использовать телефоны во время уроков. Исключение одно — экстренный случай.