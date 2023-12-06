Тимур Батрутдинов устал ждать суженую и призвал на помощь гадалку
Актёру и телеведущему Тимуру (Каштану) Батрутдинову через пару месяцев исполнится 46 лет, но он пока не успел создать семью. При этом артист не противник брака, просто не встретил свою единственную. И, конечно, юмориста интересует, когда же он обретёт счастье в любви, а тут выдалась возможность узнать это у таролога — на шоу «Вы поёте великолепно».
Батрутдинов спросил у гадалки, когда он женится. Но такой запрос даме показался слишком обширным, поэтому она стала смотреть на картах, встретит ли юморист любовь до конца года. Услышав это, Батрутдинов пошутил, что ему не с кем ехать в отпуск в январе.
Вердикт таролога таков: скоро артист обретёт ту самую, якобы она уже есть в поле его зрения, но встретиться пара сможет на застолье. Кстати, по словам таролога, женщина будет близка к эзотерике. Уж не себя ли она предлагала?
К услугам тарологов обращаются далеко не только те, кто хочет узнать о том, что их ждёт в личной жизни. По словам рекрутера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, их нанимают даже компании — чтобы получить прогноз по бизнесу. Порой доходит до того, что предприниматель строит на эзотерических прогнозах всю стратегию своего дела.