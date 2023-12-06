Тимур Батрутдинов устал ждать суженую и призвал на помощь гадалку

Батрутдинов спросил у гадалки, когда он женится. Но такой запрос даме показался слишком обширным, поэтому она стала смотреть на картах, встретит ли юморист любовь до конца года. Услышав это, Батрутдинов пошутил, что ему не с кем ехать в отпуск в январе.

Вердикт таролога таков: скоро артист обретёт ту самую, якобы она уже есть в поле его зрения, но встретиться пара сможет на застолье. Кстати, по словам таролога, женщина будет близка к эзотерике. Уж не себя ли она предлагала?

К услугам тарологов обращаются далеко не только те, кто хочет узнать о том, что их ждёт в личной жизни. По словам рекрутера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, их нанимают даже компании — чтобы получить прогноз по бизнесу. Порой доходит до того, что предприниматель строит на эзотерических прогнозах всю стратегию своего дела.