Жизнь
21:00, 22 октября 2023
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Только не это. Россиянам рассказали, как нельзя сушить промокший смартфон

Если случилось неожиданное и печальное — ваш телефон оказался в воде, идеальный вариант — отнести его в сервис. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Но если такой возможности или желания нет, можно попробовать справиться своими силами. Как сделать это правильно и каких ошибок лучше не совершать, специалист поделилась в беседе с РИА «Новости».

Только не это. Россиянам рассказали, как нельзя сушить промокший смартфон
© Freepik/freepik

Телефон упал в воду — что делать?

План спасательных работ таков:

  1. Выключите устройство.
  2. Снимите чехол и защитную плёнку.
  3. Извлеките батарею.
  4. Достаньте симкарту и при наличии — флешку.
  5. Частицы воды уберите мягкими средствами, хорошо впитывающими влагу (ватные палочки, бумажные салфетки).

После этого специалист порекомендовала минимум на сутки оставить телефон на ровной поверхности в тёплом помещении — влага за это время испарится.

Ошибки при просушке телефона

  1. Убирать воду чем-то жёстким — так можно испортить телефон ещё сильнее.
  2. Сушить феном — горячий воздух способен расплавить ряд деталей, вода при это осядет ещё глубже.
  3. Оставлять на солнце — пиксели на дисплее и матрице камеры могут выгореть.
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