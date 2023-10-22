21:00, 22 октября 2023
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Только не это. Россиянам рассказали, как нельзя сушить промокший смартфон
Если случилось неожиданное и печальное — ваш телефон оказался в воде, идеальный вариант — отнести его в сервис. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Но если такой возможности или желания нет, можно попробовать справиться своими силами. Как сделать это правильно и каких ошибок лучше не совершать, специалист поделилась в беседе с РИА «Новости».
Телефон упал в воду — что делать?
План спасательных работ таков:
- Выключите устройство.
- Снимите чехол и защитную плёнку.
- Извлеките батарею.
- Достаньте симкарту и при наличии — флешку.
- Частицы воды уберите мягкими средствами, хорошо впитывающими влагу (ватные палочки, бумажные салфетки).
После этого специалист порекомендовала минимум на сутки оставить телефон на ровной поверхности в тёплом помещении — влага за это время испарится.
Ошибки при просушке телефона
- Убирать воду чем-то жёстким — так можно испортить телефон ещё сильнее.
- Сушить феном — горячий воздух способен расплавить ряд деталей, вода при это осядет ещё глубже.
- Оставлять на солнце — пиксели на дисплее и матрице камеры могут выгореть.