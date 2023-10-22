Только не это. Россиянам рассказали, как нельзя сушить промокший смартфон

Если случилось неожиданное и печальное — ваш телефон оказался в воде, идеальный вариант — отнести его в сервис. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Но если такой возможности или желания нет, можно попробовать справиться своими силами. Как сделать это правильно и каких ошибок лучше не совершать, специалист поделилась в беседе с РИА «Новости».