Жизнь
03:00, 21 октября 2023
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Помогут только радикальные меры. Врач объяснила, что делать с секущимися кончиками

И мужчины, и женщины хотят, чтобы их шевелюра выглядела опрятно, а волосы оставались блестящими и гладкими. На деле же и те и другие (но чаще всё же женщины) сталкиваются с секущимися концами, которые выглядят сухими и неаккуратными. Помогут ли многочисленные магазинные средства для спасения волос, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Помогут только радикальные меры. Врач объяснила, что делать с секущимися кончиками
© Freepik/user18526052

По словам Егоровой, если вы обнаружили у себя секущиеся концы, то фактически это значит, что структура волоса разрушается. То есть липидный слой, который как раз скрепляет клетки и даёт гладкость, истончается. А значит, уходит и влага из волоса.

Как правило, волосы секутся из-за:

  • частого использования фена;
  • неправильно подобранных расчёсок;
  • отпуска на море (солёная вода, солнце и ветер — не лучшие друзья волос);
  • частого мытья;
  • неправильного ухода;
  • регулярных окрашиваний;
  • неправильного питания и дефицита витаминов.

Эксперт объяснила, что пытаться спасти кончики всевозможными маслами, масками и спреями смысла нет, так как волос уже расслоился. Экспресс-уход с силиконом и витаминами может дать временный эффект, если вам нужны ухоженные волосы. Но результат продержится до первого мытья головы. Лучше просто не допускать появления секущихся концов, регулярно подравнивать волосы и правильно за ними ухаживать.

О том, что делать, если осенью начали выпадать волосы, можно узнать тут. Врач дала 5 советов.

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