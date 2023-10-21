Помогут только радикальные меры. Врач объяснила, что делать с секущимися кончиками
И мужчины, и женщины хотят, чтобы их шевелюра выглядела опрятно, а волосы оставались блестящими и гладкими. На деле же и те и другие (но чаще всё же женщины) сталкиваются с секущимися концами, которые выглядят сухими и неаккуратными. Помогут ли многочисленные магазинные средства для спасения волос, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
По словам Егоровой, если вы обнаружили у себя секущиеся концы, то фактически это значит, что структура волоса разрушается. То есть липидный слой, который как раз скрепляет клетки и даёт гладкость, истончается. А значит, уходит и влага из волоса.
Как правило, волосы секутся из-за:
- частого использования фена;
- неправильно подобранных расчёсок;
- отпуска на море (солёная вода, солнце и ветер — не лучшие друзья волос);
- частого мытья;
- неправильного ухода;
- регулярных окрашиваний;
- неправильного питания и дефицита витаминов.
Эксперт объяснила, что пытаться спасти кончики всевозможными маслами, масками и спреями смысла нет, так как волос уже расслоился. Экспресс-уход с силиконом и витаминами может дать временный эффект, если вам нужны ухоженные волосы. Но результат продержится до первого мытья головы. Лучше просто не допускать появления секущихся концов, регулярно подравнивать волосы и правильно за ними ухаживать.
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