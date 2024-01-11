«Толстый фраер» Розенбаума задолжал сотни тысяч за коммуналку

На «Толстом фраере» ещё с 2022 года висит должок на 385 000 рублей и пени к нему за оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Вдобавок, как пишет телеграм-канал Shot, заведения Розенбаума нажгли электричества на 84 000 рублей, но не заплатили за это.

Ранее стало известно, что российскому юмористу Владимиру Винокуру придётся разбираться с энергетиками из-за долга своего культурного фонда за ЖКУ. Тот задолжал полмиллиона рублей за отопление.