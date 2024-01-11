«Толстый фраер» Розенбаума задолжал сотни тысяч за коммуналку
Петербургские коммунальщики подали в суд на сеть пивных баров барда Александра Розенбаума «Толстый фраер». Претензии возникли из-за того, что пивные задолжали за свет и вывоз отходов. Общая сумма долгов приближается к полумиллиону рублей. При этом и годовой доход у заведений не такой уж маленький — в 2022 году сеть заработала 180 млн рублей.
© страница Романа Марусича/Фото – Вера Камынина во «ВКонтакте»
На «Толстом фраере» ещё с 2022 года висит должок на 385 000 рублей и пени к нему за оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Вдобавок, как пишет телеграм-канал Shot, заведения Розенбаума нажгли электричества на 84 000 рублей, но не заплатили за это.
Ранее стало известно, что российскому юмористу Владимиру Винокуру придётся разбираться с энергетиками из-за долга своего культурного фонда за ЖКУ. Тот задолжал полмиллиона рублей за отопление.