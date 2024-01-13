Том Холланд опроверг расставание с Зендеей. Фанаты, выдыхайте

Звезда «Эйфории» отписалась, к слову, не только от Холланда, но и от всех других людей в запрещённой соцсети. Фанаты связали это с новой жизнью, а значит с расставанием.

Но слухи оказались лишь слухами. Фоторепортер TMZ недавно встретил Холланда с другом на прогулке в парке Лос-Анджелеса. На вопрос журналиста, расстался ли тот с Зендеей, он ответил: «Нет, абсолютно нет».

Впрочем, переживать и правда не стоило — парочка редко показывает свои чувства на публике, да и фотографируются вместе они не часто. Кстати, встречаются они уже около трёх лет, но речи о помолвке пока не идёт.

А вот Милош Бикович недавно тайно женился, хотя встречался со своей будущей женой всего ничего.