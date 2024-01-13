Том Холланд опроверг расставание с Зендеей. Фанаты, выдыхайте
Английский актёр известным всем по роли Человека-паука наконец прояснил, как у них обстоят дела в отношениях с американской актрисой и певицей под псевдонимом Зендея. Дело в том, что фанаты парочки не видели их совместных снимков с октября 2023 года и всерьёз запереживали, что пара могла распасться. Слухи подогрел и пост Зендеи, в котором она решила начать новую жизнь и отписалась от своего бойфренда.
Звезда «Эйфории» отписалась, к слову, не только от Холланда, но и от всех других людей в запрещённой соцсети. Фанаты связали это с новой жизнью, а значит с расставанием.
Но слухи оказались лишь слухами. Фоторепортер TMZ недавно встретил Холланда с другом на прогулке в парке Лос-Анджелеса. На вопрос журналиста, расстался ли тот с Зендеей, он ответил: «Нет, абсолютно нет».
Впрочем, переживать и правда не стоило — парочка редко показывает свои чувства на публике, да и фотографируются вместе они не часто. Кстати, встречаются они уже около трёх лет, но речи о помолвке пока не идёт.
А вот Милош Бикович недавно тайно женился, хотя встречался со своей будущей женой всего ничего.