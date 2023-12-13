Тома Круза заподозрили в романе с дочерью российского депутата
Звезда боевика «Миссия: Невыполнима» 61-летний Том Круз трижды был женат на американских актрисах. Две из них особенно известны — это Николь Кидман и Кэти Холмс. После развода с последней Круз закрутил роман с личной ассистенткой, а теперь его заметили с 36-летней дочкой депутата от «Единой России» и бывшей женой олигарха Эльсиной Хайровой. Пара появилась на вечеринке в престижном районе Лондона.
Один из гостей мероприятия рассказал британской газете Daily Mail, что Круз и Хайрова выглядели словно пара, были неразлучны и почти всегда танцевали вместе.
«Кажется, он был одержим ею», — уточнил собеседник издания.
Уехали они также вместе и лишь рано утром.
А в России недавно поползли слухи о том, что Ольга Бузова сошлась с Давой. Но телеведущая в ответ на это заявила, что у неё нет времени жить воспоминаниями.