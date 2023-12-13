Тома Круза заподозрили в романе с дочерью российского депутата

Один из гостей мероприятия рассказал британской газете Daily Mail, что Круз и Хайрова выглядели словно пара, были неразлучны и почти всегда танцевали вместе.

«Кажется, он был одержим ею», — уточнил собеседник издания.

Уехали они также вместе и лишь рано утром.

А в России недавно поползли слухи о том, что Ольга Бузова сошлась с Давой. Но телеведущая в ответ на это заявила, что у неё нет времени жить воспоминаниями.