Топ-5 предметов в доме, которые кишат вирусами. А моют их редко

Портал Health назвал пять мест в доме, на которых оседают вирусы и бактерии, — их нужно чистить в первую очередь.

Постельное бельё и подушки . Первое нужно менять каждые 5–7 дней, так как бельё впитывает пот, частички кожи и бактерии. Подушки по возможности тоже нужно регулярно носить в химчистку;

. Первое нужно менять каждые 5–7 дней, так как бельё впитывает пот, частички кожи и бактерии. Подушки по возможности тоже нужно регулярно носить в химчистку; Полотенца . Если в доме все здоровы, то полотенца должны меняться хотя бы раз в неделю, а если кто-то чихает — ежедневно;

. Если в доме все здоровы, то полотенца должны меняться хотя бы раз в неделю, а если кто-то чихает — ежедневно; Посуда . Лучше не лениться и мыть чашку каждый раз, когда вы попили из неё. Даже если это была вода. Если дома кто-то болеет, то у него должны быть свои приборы вплоть до момента выздоровления;

. Лучше не лениться и мыть чашку каждый раз, когда вы попили из неё. Даже если это была вода. Если дома кто-то болеет, то у него должны быть свои приборы вплоть до момента выздоровления; Электроприборы . Большинство техники используется ежедневно, а значит, прикасаются к ней все члены семьи. Так что не стоит забывать протирать тот же пульт или ручку у микроволновки;

. Большинство техники используется ежедневно, а значит, прикасаются к ней все члены семьи. Так что не стоит забывать протирать тот же пульт или ручку у микроволновки; Дверные ручки и выключатели. Обычно они кажутся чистыми, но на деле это не так. Например, тот выключатель, что находится около входной двери, мы постоянно трогаем грязными с улицы руками.

А ещё важно ежедневно проветривать квартиру, так как свежий воздух — залог здоровья. Кстати, чистый дом особенно важен для аллергиков, ведь даже пыль может вызвать неприятные симптомы. О том, на что обратить внимание при борьбе с аллергенами дома, можно узнать тут.