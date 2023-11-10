10:20, 10 ноября 2023
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Топ-5 предметов в доме, которые кишат вирусами. А моют их редко
Уборка — дело творческое: можно быстренько протереть видимую пыль, помыть пол и разобраться с посудой и стиркой, а можно часами отмывать всю технику и расхламлять набитые непонятно чем шкафы. В основном большинство хозяек ограничиваются первым вариантом. Правда, в этом случае можно упустить ряд мест, которые лишь кажутся чистыми, а на деле почти кишат микробами.
Портал Health назвал пять мест в доме, на которых оседают вирусы и бактерии, — их нужно чистить в первую очередь.
- Постельное бельё и подушки. Первое нужно менять каждые 5–7 дней, так как бельё впитывает пот, частички кожи и бактерии. Подушки по возможности тоже нужно регулярно носить в химчистку;
- Полотенца. Если в доме все здоровы, то полотенца должны меняться хотя бы раз в неделю, а если кто-то чихает — ежедневно;
- Посуда. Лучше не лениться и мыть чашку каждый раз, когда вы попили из неё. Даже если это была вода. Если дома кто-то болеет, то у него должны быть свои приборы вплоть до момента выздоровления;
- Электроприборы. Большинство техники используется ежедневно, а значит, прикасаются к ней все члены семьи. Так что не стоит забывать протирать тот же пульт или ручку у микроволновки;
- Дверные ручки и выключатели. Обычно они кажутся чистыми, но на деле это не так. Например, тот выключатель, что находится около входной двери, мы постоянно трогаем грязными с улицы руками.
А ещё важно ежедневно проветривать квартиру, так как свежий воздух — залог здоровья. Кстати, чистый дом особенно важен для аллергиков, ведь даже пыль может вызвать неприятные симптомы. О том, на что обратить внимание при борьбе с аллергенами дома, можно узнать тут.