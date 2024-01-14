Жизнь
01:00, 14 января 2024
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Топ-5 самых полезных продуктов от врача. В списке по традиции авокадо

От нашего питания во многом зависит и состояние здоровья. Именно поэтому врачи рекомендуют отказаться от сладкого, жирного и жареного и перейти на нежирное мясо, полезные жиры, овощи с фруктами и крупы. Есть и такие продукты, которые по праву можно назвать «витаминными бомбами». Такие должны добавлять в свой рацион все. Эти продукты перечислила терапевт Ирина Баранова.

Freepik

Freepik

По словам медика, есть пять продуктов, которые обязательно нужно добавлять в рацион, чтобы набрать суточную дозу необходимых микроэлементов. Это лосось, брокколи, помидоры, говяжья печень и авокадо.

Эксперт объяснила, что жирная красная рыба помогает улучшить состояние кожи и волос, регулирует уровень сахара в крови и уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера. В капусте сорта брокколи полно витаминов РР и U, а ещё бета-каротина. Плюс этот овощ помогает сохранить здоровье глаз и полезен при эстрогенодоминировании (когда содержание эстрогенов превышает содержание прогестерона).

В томатах много клетчатки, пектина, каротина и других витаминов. А ещё уже подтверждён их противораковый эффект. Говяжья печень и авокадо богаты полезным антиоксидантом селеном, заметила Баранова.

Помимо этого, медик уточнила, что в рационе должны быть продукты из разных групп: фрукты, овощи, рыба, яйца, орехи, мясо и так далее. О том, как правильно питаться зимой, когда на улице мороз, а вокруг все кашляют и чихают, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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