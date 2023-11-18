Топовые советы, как обучить ребёнка иностранному языку

Когда начать изучать английский

Исследования показывают, что проще изучить иностранный язык, если начать делать это в младшем возрасте: дети могут быстрее овладеть нужными навыками и приобрести правильный акцент. Именно поэтому многие семьи решают начать изучение второго языка уже с 3–4 лет, а некоторые даже выбирают изучение английского с рождения.

Однако это не означает, что если ребёнок начал изучение в 5-м классе, он не справится. Люди любого возраста способны овладеть вторым языком, но им может потребоваться немного больше времени и усилий.

Как изучать английский или другой язык

Выбирать способ изучения иностранного языка стоит, отталкиваясь от способностей ребёнка. Одному подходит индивидуальное классическое обучение, другому — в игровом онлайн-формате, третьему — микс вариантов. Пробуйте разные варианты изучения, отслеживайте результаты ребёнка, корректируйте программу.

Учиться с репетитором

Индивидуальный подход к обучению. Программа обучения составляется репетитором исключительно под персональные потребности ребёнка и направлена на развитие сильных сторон и минимизацию слабых.

Менторство и консультации. У ученика есть возможность во время занятий задать любые вопросы по изучаемому материалу. Репетитор сможет дать исчерпывающие ответы, помочь разобраться в сложных темах и предостеречь от распространённых заблуждений сразу же, что помогает избегать формирования неправильных навыков.

Регулярность. Занятия с репетитором всегда проходят по заранее составленному расписанию. Это позволяет регулярно выделять время на изучение предмета и систематично приближаться к намеченной цели.

Помните, что не каждый учитель — «универсальный». Выбирая репетитора, убедитесь, что учитель имеет опыт и прежде всего ему нравится обучать детей того же возраста, что и ваш сын или дочь. Существует большая разница между обучением пятилетних, восьмилетних и 10-летних детей.

Убедитесь, что репетиторы, которых вы рассматриваете, имеют соответствующее образование, чтобы иметь возможность эффективно преподавать язык. Хороший репетитор должен обладать знанием языка, педагогической подготовкой и опытом, чтобы правильно обучать ребёнка иностранному языку.