Топовые советы, как обучить ребёнка иностранному языку
Детство — это отличное время для изучения иностранного языка, особенно востребованного английского. Мозг ребёнка, как губка, впитывает в себя новые знания. Кажется, что при таких условиях никаких сложностей в изучении иняза нет. Но многие родители на самом деле сталкиваются с проблемами и опускают руки. Артём Каряченцев, методист курса «Английский со зверятами» образовательной платформы Учи.ру раскрыл лайфхаки, как правильно учить ребёнка английскому и вообще подойти к этому процессу.
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Когда начать изучать английский
Исследования показывают, что проще изучить иностранный язык, если начать делать это в младшем возрасте: дети могут быстрее овладеть нужными навыками и приобрести правильный акцент. Именно поэтому многие семьи решают начать изучение второго языка уже с 3–4 лет, а некоторые даже выбирают изучение английского с рождения.
Однако это не означает, что если ребёнок начал изучение в 5-м классе, он не справится. Люди любого возраста способны овладеть вторым языком, но им может потребоваться немного больше времени и усилий.
Как изучать английский или другой язык
Выбирать способ изучения иностранного языка стоит, отталкиваясь от способностей ребёнка. Одному подходит индивидуальное классическое обучение, другому — в игровом онлайн-формате, третьему — микс вариантов. Пробуйте разные варианты изучения, отслеживайте результаты ребёнка, корректируйте программу.
Учиться с репетитором
- Индивидуальный подход к обучению. Программа обучения составляется репетитором исключительно под персональные потребности ребёнка и направлена на развитие сильных сторон и минимизацию слабых.
- Менторство и консультации. У ученика есть возможность во время занятий задать любые вопросы по изучаемому материалу. Репетитор сможет дать исчерпывающие ответы, помочь разобраться в сложных темах и предостеречь от распространённых заблуждений сразу же, что помогает избегать формирования неправильных навыков.
- Регулярность. Занятия с репетитором всегда проходят по заранее составленному расписанию. Это позволяет регулярно выделять время на изучение предмета и систематично приближаться к намеченной цели.
Помните, что не каждый учитель — «универсальный». Выбирая репетитора, убедитесь, что учитель имеет опыт и прежде всего ему нравится обучать детей того же возраста, что и ваш сын или дочь. Существует большая разница между обучением пятилетних, восьмилетних и 10-летних детей.
Убедитесь, что репетиторы, которых вы рассматриваете, имеют соответствующее образование, чтобы иметь возможность эффективно преподавать язык. Хороший репетитор должен обладать знанием языка, педагогической подготовкой и опытом, чтобы правильно обучать ребёнка иностранному языку.
Самостоятельно изучать иностранный язык
Начать изучение второго языка в домашних условиях — реально вне зависимости от того, знает его родитель или нет.
- Свобода выбора и самоорганизация. Родитель может совместно с ребёнком определить, что изучать, и составить план, отталкиваясь от собственных интересов и потребностей. Например, можно изучать английский по любимым мультфильмам или перевести названия животных, которые больше всего нравятся.
- Гибкий график и место обучения. Родитель выбирает время и удобное место обучения, а также темп изучения материала. Это позволяет ребёнку грамотно распределить время между учёбой, семьёй, хобби и другими обязательствами.
- Разнообразие курсов и форматов обучения. Ребёнок может обучаться по видеоурокам, интерактивным онлайн-курсам, тренажёрам и не ограничиваться только одним форматом обучения.
- Свобода и гибкость в выборе времени занятий. Жизнь семьи не зависит от расписания занятий с репетитором, к тому же можно заниматься из любой локации.
Советы, как начать самостоятельное изучение второго языка:
- Определите цель. Начните с самого простого: спросите у себя, для чего ваш ребёнок учит иностранный язык. Поставив перед собой конкретную задачу, вы сможете превратить цель из абстрактной в конкретную и составить оптимальный учебный план. Согласитесь, что процесс обучения человека, который хочет развить свой навык английского c Pre-Intermediate до Intermediate, будет отличаться от подходов того, кто хочет в ближайшем будущем сдавать экзамен по иностранному языку.
- Слушайте песни на английском. Они могут помочь запомнить слова и выразительность языка. Прослушивайте англоязычную музыку и пойте вместе. Музыка — отличный способ привлечь внимание ребёнка и помочь ему без стресса запомнить новые слова.
- Используйте стикеры и карточки с переводом слов. Вместе с ребёнком подготовьте стикеры с английскими названиями предметов и расклейте по дому. Попросите ребёнка произносить их, когда он пользуется той или иной вещью или подходит к ней. Ещё можно сделать карточки, на одной стороне которых будет английское слово, а на другой — русский перевод или рисунок, изображающий этот объект. Коллекцию карточек можно пополнять по мере изучения новых слов, а ещё их удобно группировать по разным тематикам (животные, транспорт, овощи и т. д.). Карточки удобны тем, что их можно брать с собой на прогулку или даже в поликлинику, чтобы с пользой скоротать время в очереди.
- Поощряйте и поддерживайте ребёнка в его усилиях по изучению иностранного языка. Похвала и мотивация помогут ему оставаться заинтересованным. Дети преуспевают благодаря поддержке, и прежде всего — родителей! Если ваш ребёнок изо всех сил старается выучить иностранный язык, дайте ему знать, что вы гордитесь его усилиями.
- Отталкивайтесь от интересов ребёнка. Для родителей очень важно находиться в постоянном контакте с ребёнком и поддерживать атмосферу доверия. Если какая-то тема ему неинтересна, то правильным решением будет поменять подход или попробовать что-то новое, а не пытаться заставлять ребёнка зубрить что-то через силу.
- Не торопите ход событий и не бойтесь ошибок. Если изучение нового языка даётся ребёнку с трудом, не показывайте, что вас расстраивает этот факт. Важно не предъявлять к детям слишком высокие требования, не соответствующие уровню их знаний. Старайтесь поддерживать атмосферу спокойствия и взаимопонимания, не забывайте улыбаться и поощряйте забавные и непредсказуемые ответы. Не бойтесь начинать с малого. Нет ничего страшного в том, что первое время ребёнок будет отвечать на ваши вопросы одним словом или самыми простыми конструкциями. Также помните, что ошибки — это неизбежная часть изучения английского (и любого другого) языка.
Объясните ребёнку, что в ошибках нет ничего страшного и никто не будет его наказывать за неправильно произнесённое слово. Таким образом вы поможете ему перебороть боязнь неудач. Хвалите своего ребёнка, чтобы создать ощущение успеха, и поощряйте его, особенно когда он продолжает выполнять сложные задачи. Не критикуйте слишком часто и не исправляйте каждую ошибку. Допускать ошибки при изучении языка — это нормально.