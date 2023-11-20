Тосты за упокой. Россиянам объяснили, почему поджаренный хлеб не стоит есть на завтрак

О каких особенностях тостов надо знать:

в них почти нет клетчатки (всего 3,7 грамма на 100 граммов хлеба), а вот в цельнозерновом хлебе с семечками её содержание вдвое выше (уже 8,4 грамма), при этом недостаток клетчатки в рационе может обернуться расстройствами пищеварения;

в тостовом хлебе много углеводов, из-за чего в крови резко повышается уровень сахара — это приводит к набору веса, а также замедляет обновление клеток;

тосты обычно поджаривают, из-за чего в их составе растёт содержание канцерогенов — акриламида и 3-МХПД, поэтому чёрные пятна с хлеба лучше срезать, а слишком тёмные кусочки — вообще выбросить.

Есть у тостового хлеба и плюс — в него часто добавляют ацетат натрия, чтобы продлить срок хранения. Этот консервант, в свою очередь, способен задерживать рост патогенов: бактерий, вирусов и грибков. Но все недостатки такое преимущество не перевешивает.

«Вместо того чтобы есть тосты каждый день, постарайтесь включить в свой завтрак полезные продукты, такие как фрукты, хлопья и цельнозерновые продукты», — заключила Ольга Малярова в беседе с «Медикфорумом».