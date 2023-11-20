Тосты за упокой. Россиянам объяснили, почему поджаренный хлеб не стоит есть на завтрак
Тосты — невероятно популярный вариант завтрака. Их несложно готовить и комбинировать с самыми разными ингредиентами, а ещё они могут похвастаться приятным вкусом. Вот только врачи уверены: частить с тостами не стоит, ведь назвать их особенно полезными никак нельзя. Какие именно недостатки есть у тостового хлеба, рассказала диетолог Ольга Малярова.
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О каких особенностях тостов надо знать:
- в них почти нет клетчатки (всего 3,7 грамма на 100 граммов хлеба), а вот в цельнозерновом хлебе с семечками её содержание вдвое выше (уже 8,4 грамма), при этом недостаток клетчатки в рационе может обернуться расстройствами пищеварения;
- в тостовом хлебе много углеводов, из-за чего в крови резко повышается уровень сахара — это приводит к набору веса, а также замедляет обновление клеток;
- тосты обычно поджаривают, из-за чего в их составе растёт содержание канцерогенов — акриламида и 3-МХПД, поэтому чёрные пятна с хлеба лучше срезать, а слишком тёмные кусочки — вообще выбросить.
Есть у тостового хлеба и плюс — в него часто добавляют ацетат натрия, чтобы продлить срок хранения. Этот консервант, в свою очередь, способен задерживать рост патогенов: бактерий, вирусов и грибков. Но все недостатки такое преимущество не перевешивает.
«Вместо того чтобы есть тосты каждый день, постарайтесь включить в свой завтрак полезные продукты, такие как фрукты, хлопья и цельнозерновые продукты», — заключила Ольга Малярова в беседе с «Медикфорумом».