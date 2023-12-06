Тоже пьёте витамин D? Как случайно не превратить его в дорогую пустышку

Витамины в целом вещь полезная, которая помогает там, где ни организм, ни специальные продукты не могут помочь. Однако назначать их себе самому тоже не стоит: если пытаться восполнить несуществующий дефицит витаминов, то можно навредить здоровью. Так что принимать витамины стоит только после консультации с врачом и всех необходимых анализов.

Как рассказал доктор Джошуа Берковиц, принимать витамины тоже нужно правильно, например витамин D может превратиться в пустышку, если перед ним шли неверные продукты. О чём речь — этот витамин жирорастворимый, поэтому для его переработки нужны продукты с жирами, например масло, жирная рыба вроде форели, сельди или лосося, яичные желтки.

Если это условие не выполнять, то все дорогостоящие витамины просто не усвоятся и переварятся, как обычный продукт, а после выйдут привычным способом.

Кому в организме явно не хватает витамина D? Есть несколько групп риска, а ознакомиться с ними можно здесь.