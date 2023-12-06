Тоже пьёте витамин D? Как случайно не превратить его в дорогую пустышку
Зимой редко где и когда можно столкнуться с солнцем, а именно оно помогает вырабатываться витамину D. Корректировать рацион не всегда помогает, потому что витамина нужно много, а содержится его в продуктах не столько, сколько бы хотелось. Поэтому помогают БАДы, но и с ними нужно помнить о некоторых нюансах. О них рассказал доктор Берковиц.
Витамины в целом вещь полезная, которая помогает там, где ни организм, ни специальные продукты не могут помочь. Однако назначать их себе самому тоже не стоит: если пытаться восполнить несуществующий дефицит витаминов, то можно навредить здоровью. Так что принимать витамины стоит только после консультации с врачом и всех необходимых анализов.
Как рассказал доктор Джошуа Берковиц, принимать витамины тоже нужно правильно, например витамин D может превратиться в пустышку, если перед ним шли неверные продукты. О чём речь — этот витамин жирорастворимый, поэтому для его переработки нужны продукты с жирами, например масло, жирная рыба вроде форели, сельди или лосося, яичные желтки.
Если это условие не выполнять, то все дорогостоящие витамины просто не усвоятся и переварятся, как обычный продукт, а после выйдут привычным способом.
Кому в организме явно не хватает витамина D? Есть несколько групп риска, а ознакомиться с ними можно здесь.