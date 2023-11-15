Из российских городов пропали воробьи. Орнитологи раскрыли тайну их исчезновения

По словам Фантома, с начала XXI века численность воробьиных парочек заметно снизилась. Причём не только в России, но и в Европе и в Северной Америке. Краснов подтвердил, что численность воробьёв в городах падает, а происходит это из-за урбанизации. Города плохо подходят для обитания мелких птиц. Вороны, галки и другие врановые, а также голуби пока выживают.

Фантом добавил, что причины исчезновения воробьёв комплексные. Влияет и недостаток зелёных зон, и искусственно выращенные газоны, и отсутствие еды, и другие факторы. Плюс в городах сейчас очень много кошек и птичьих болезней. Именно поэтому многие птички переселяются на окраины городов, где не так много деловых центров и прочих зданий.

Чтобы остановить эту негативную тенденцию, Краснов предложил организовывать больше кормушек и поилок в холодные периоды года. Также он добавил, что городам требуется больше кустарников и цветов.

Впрочем, многим птицам зимой приходится несладко. Например, свиристели любят питаться забродившими ягодами, потом они хмелеют и засыпают прямо на снегу. Без помощи людей многим из них грозит гибель.