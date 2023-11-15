Из российских городов пропали воробьи. Орнитологи раскрыли тайну их исчезновения
В последние годы почти каждый россиянин заметил, что птиц, в особенности воробьёв, в крупных городах становится всё меньше. Даже привычного чириканья под окнами стало заметно меньше. В основном все грешат на экологию и урбанизацию. Но почему тогда голубей можно встретить на каждом шагу? Разобраться в этом вопросе помогли орнитологи Сергей Фантом и Иван Краснов.
По словам Фантома, с начала XXI века численность воробьиных парочек заметно снизилась. Причём не только в России, но и в Европе и в Северной Америке. Краснов подтвердил, что численность воробьёв в городах падает, а происходит это из-за урбанизации. Города плохо подходят для обитания мелких птиц. Вороны, галки и другие врановые, а также голуби пока выживают.
Фантом добавил, что причины исчезновения воробьёв комплексные. Влияет и недостаток зелёных зон, и искусственно выращенные газоны, и отсутствие еды, и другие факторы. Плюс в городах сейчас очень много кошек и птичьих болезней. Именно поэтому многие птички переселяются на окраины городов, где не так много деловых центров и прочих зданий.
Чтобы остановить эту негативную тенденцию, Краснов предложил организовывать больше кормушек и поилок в холодные периоды года. Также он добавил, что городам требуется больше кустарников и цветов.
Впрочем, многим птицам зимой приходится несладко. Например, свиристели любят питаться забродившими ягодами, потом они хмелеют и засыпают прямо на снегу. Без помощи людей многим из них грозит гибель.