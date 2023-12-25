Традиции празднования католического Рождества и приметы в этот день

За 3−4 недели до Рождества начинается период Адвента, в который принято усиленно каяться и всячески замаливать имеющиеся грехи. Богослужение каждого воскресенья Адвента отличается по тематике и посвящено Евангелию. В сам сочельник (или вигилию), 24 декабря, верующие соблюдают строгий пост.

Рождество принято отмечать в ночь с 24 на 25 декабря, но на самом деле праздник длится 8 дней и образует Октаву Рождества. А рождественское время длится до самого Крещения, которое римско-католическая церковь отмечает в первое воскресенье за Богоявлением, 6 января.

Верующие люди в Рождество обязательно ходят в церковь и зажигают свечи — в том числе и дома, потому что свеча — один из символов праздника. Они собираются дома в кругу семьи и устраивают застолье. Во многих странах для рождественского торжества есть особый вид хлеба, который принято делить в близкими, будь это кулич или облатка.

В православном календаре на 25 декабря приходится Спиридонов день, названный так в честь святого Спиридона-чудотворца. В народе ещё в этот день отмечался Солнцеворот, который обозначал, что световой день будет прибывать, хоть и грянут морозы.

Приметы 25 декабря

Если воробьи начинают собирать пух и перья в гнезда — будут заморозки. Если Спиридонов день будет ясным, значит и Святки (6−19 января) будут ясными. Если солнце выглянуло утром — Новый год тоже будет солнечным.

А с официальными праздниками, которые уже утвердили на 2024 год, можно ознакомиться здесь.