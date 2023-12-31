Традиция продолжена. Новый скульптор слепил символ 2024 года из навоза

Как рассказал сам Михаил, скульптуры он всегда делал не в одиночку — ему помогали родные браться Иван и Иннокентий. Когда последний узнал, что в этом году Михаил не собирается лепить символ наступающего года, то взял инициативу в свои руки.

Так в селе снова появился дракон из навоза (2024 год по восточному календарю — год зелёного деревянного дракона). Причём это не простая скульптура — одновременно она будет служить местным жителям мусорным ящиком, рассказал Боппосов РИА «Новости».

Он добавил, что рад, что брат продолжит семейную традицию. По словам Михаила, он сам решил отойти от дел, потому что слепил все 12 символов восточного календаря.

В родном селе Боппосова ранее рассказывали, что он перестал делать скульптуры из-за онкологического заболевания, которое не позволяет ему держать коров.