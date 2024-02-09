Жизнь
Опубликовано 09 февраля 2024, 17:50
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«Транжира!» Самойлова отчитала 9-летнюю дочь за долги

Рано или поздно взрослым приходится выделять своим чадам деньги на карманные расходы. Все по-разному контролируют, как их дети обходятся с личным бюджетом. Блогер Оксана Самойлова решила преподать урок финансовой грамотности своей дочери Лее, после того как девочка попросила у неё денег. Оказалось, 9-летняя наследница Самойловой и рэпера Джигана по уши в долгах.
«Транжира!» Самойлова отчитала 9-летнюю дочь за долги

© samoylova__queen2/Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)

Лея совсем не умеет обращаться с деньгами, посетовала Самойлова в соцсетях. Школьница тратит подчистую всё, что попадает ей в карман, и вообще не думает о накопительстве.

Девочка прямо заявила матери, что не умеет хранить деньги и готова только их тратить. Проматывает всё она в ресторане, куда ходит с подружками и покупает конфеты, рассказала Лея.

«Ты понимаешь, что долги высасывают энергию?» — сказала Самойлова дочери и взяла с неё обещание, что та будет откладывать 10% от любой суммы, которая ей достаётся.

Самойлова растит вместе с рэпером Джиганом четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Обычно она жёстко отвечает хейтерам, которые пытаются критиковать её методы воспитания.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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