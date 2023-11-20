Требовала развода. Всплыли подробности семейной жизни Меньшова и Алентовой

Меньшов и Алентова начали ругаться из-за проблем с деньгами, сказал Шпагин изданию «7 дней». Денег молодой творческой паре не хватало, им приходилось ютиться с ребёнком в крохотной коммуналке. Давили и бытовые разногласия.

В конце концов, рассказал Шпагин, Алентова не выдержала и потребовала развода. Меньшов уходил на несколько лет, но в конце концов ему удалось убедить супругу остаться вместе и не разводиться.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года, на 82-м году жизни. Он болел коронавирусом.

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