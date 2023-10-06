Требует жертв и слепоты. Мастер ресничек случайно залила клеем глаза россиянке

Жительница Красноярска решила нарастить реснички и обратилась к мастеру, которого нашла на сайте с объявлениями. Та принимала на дому.

В назначенный день девушка пришла на процедуру и точно пожалела об этом — за 5 часов мастер смогла сделать лишь один глаз и частично второй. Девушка поняла, что так недолго и состариться в кресле, попросила остановить процедуру и снять ресницы.

Мастер согласилась и предупредила, что сейчас зальёт глаза девушки специальным раствором. Но, видимо, перепутала флаконы и обильно полила глаза клиентки клеем. В итоге девушку увезли на скорой. Она получила химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз, из-за чего обратилась в Роспотребнадзор.

К слову, прежде чем идти наращивать ресницы, нужно убедиться, что нет никаких противопоказаний. К ним относятся любые простудные, инфекционные заболевания, конъюнктивит и другое. А если мастер решает закрыть на это глаза, то от него лучше бежать подальше.