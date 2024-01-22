Тренер рассказал, как сжигать калории даже во время отдыха. Правда, заманчиво?

По словам фитнес-тренер Джулиан Эрнест, худеть можно даже во время отдыха. Это хорошая новость. Но есть и плохая — ходить на силовые тренировки всё равно придётся. Важно лишь выбирать такие упражнения, которые будут максимально эффективны в деле жиросжигания. Это, по словам эксперта, становая тяга, румынская тяга, сгибания рук на бицепс с гантелями, приседания со штангой или грифом.

Такие занятия помогут ускорить метаболизм, а значит калории будут сгорать даже после окончания тренировки.

Ранее стало известно, как похудела известная певица Бьянка. Девушка сбросила 32 кг и, как сама рассказывает, даже не делала липосакцию. Что же ей помогло избавиться от лишних килограммов, объяснили тут.