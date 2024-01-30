Треснуло лобовое стекло? 5 самых частых причин, почему это произошло

Как рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, трещины на стекле возникают по пяти причинам и чаще всего — из-за механических повреждений. Среди них:

Резкий перепад температуры (например, если пытаться удалить наледь чем-то горячим, то стекло лопнет). Не отремонтированный вовремя скол (может разрастись, если его вовремя не удалить в мастерской или не ограничить, засверлив). Заводской брак (редко, но случается). Конструктивная особенность автомобиля (если жёсткость кузова слабая, то во время поднимания домкратом его может перекосить, стекло сдавит неравномерно, и оно треснет). Долгая эксплуатация (если у стекла долгий срок жизни, оно может начать расслаиваться).

Ранее эксперт Рузанов рассказывал, что делать, если стёкла в машине продолжают замерзать изнутри. Узнать об этом можно здесь.