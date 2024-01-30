Опубликовано 30 января 2024, 08:00
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Треснуло лобовое стекло? 5 самых частых причин, почему это произошло
Для любого владельца машины настоящей трагедией становится любая поломка, особенно когда она внезапная. Одной из таких часто становятся трещины на лобовом стекле, которые появляются просто из ниоткуда. И причина не всегда — прилетевший на дороге камешек. Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему может лопнуть лобовое стекло и как это можно предотвратить.
Как рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, трещины на стекле возникают по пяти причинам и чаще всего — из-за механических повреждений. Среди них:
- Резкий перепад температуры (например, если пытаться удалить наледь чем-то горячим, то стекло лопнет).
- Не отремонтированный вовремя скол (может разрастись, если его вовремя не удалить в мастерской или не ограничить, засверлив).
- Заводской брак (редко, но случается).
- Конструктивная особенность автомобиля (если жёсткость кузова слабая, то во время поднимания домкратом его может перекосить, стекло сдавит неравномерно, и оно треснет).
- Долгая эксплуатация (если у стекла долгий срок жизни, оно может начать расслаиваться).
Ранее эксперт Рузанов рассказывал, что делать, если стёкла в машине продолжают замерзать изнутри. Узнать об этом можно здесь.