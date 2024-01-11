Третий на подходе? Утяшева объявила о планах стать мамой ещё раз

Утяшеву спросили подписчики в Instagram (владелец — компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), когда у неё появится третий ребёнок.

«Я так отвечу: до 40 очень хочу успеть», — сказала гимнастка.

При этом в июне бывшей спортсменке уже будет 39, из-за чего в СМИ начали предполагать, что Утяшева уже беременна.

Утяшева и Воля поженились в 2012 году. В 2013-м Ляйсан родила комику сына Роберта. В 2015-м она стала мамой во второй раз, у знаменитостей появилась дочь София.

А вот у коллеги Павла Воли по Comedy Club Тимура Батрутдинова своей семьи до сих пор нет. Юморист так устал ждать суженую, что [призвал на помощь гадалку(https://infoforme.ru/zhizn/batrutdinov-pozhalovalsya-chto-kharlamov-zadvigal-ego-na-vtoroi-plan-15-12-2023.htm).