Третий на подходе? Утяшева объявила о планах стать мамой ещё раз
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что двух детей ей недостаточно. Сейчас ей 38 лет, и до 40 она хочет стать мамой в третий раз. Как-то раз Ляйсан пошутила в своём шоу «Дерзкая готовка», что у них с комиком Павлом Волей уже мог бы быть третий ребенок. Но супруг, по её словам, не отличается такой уж решительностью, а потому они всё ещё сидят с двумя детьми.
© liasanutiasheva/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Утяшеву спросили подписчики в Instagram (владелец — компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), когда у неё появится третий ребёнок.
«Я так отвечу: до 40 очень хочу успеть», — сказала гимнастка.
При этом в июне бывшей спортсменке уже будет 39, из-за чего в СМИ начали предполагать, что Утяшева уже беременна.
Утяшева и Воля поженились в 2012 году. В 2013-м Ляйсан родила комику сына Роберта. В 2015-м она стала мамой во второй раз, у знаменитостей появилась дочь София.
А вот у коллеги Павла Воли по Comedy Club Тимура Батрутдинова своей семьи до сих пор нет. Юморист так устал ждать суженую, что [призвал на помощь гадалку(https://infoforme.ru/zhizn/batrutdinov-pozhalovalsya-chto-kharlamov-zadvigal-ego-na-vtoroi-plan-15-12-2023.htm).