Россиянам рассказали, как привести себя в форму к Новому году

Убираем лишний вес

Если в число того, что вы бы хотели оставить в старом году, входят лишние килограммы, начать сейчас — самое время, говорит диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Да, возможно, в стройняшку вы не превратитесь, однако сбросить пару килограммов, наладить более здоровый режим питания и подготовить организм к новогодним пиршествам за три недели вполне реально.

«Сейчас как никогда особенно актуально "правило здоровой тарелки". Когда надо условно делить её на три части — одна половина и две четверти. Половину следует отвести под овощи, как источник витаминов и клетчатки. Четверть отводится под белок, четверть под углеводы, из которых лучше выбирать более здоровые, как, например, цельнозерновые крупы и хлеб», — пояснила диетолог.

Чтобы фигура немного подтянулась, Мансурова также рекомендовала:

отказаться от плотных и сытных ужинов, отдавать предпочтение нежирному мясу и рыбе;

убавить соль и сахар;

полностью отказаться от простых углеводов;

наладить питьевой режим, начинать утро с воды с лимоном и ложкой мёда (если нет проблем с желудком, склонности к изжоге и аллергии).

«Стакан воды с утра, гимнастика и душ настроят вас на нужный лад и сохранят здоровье», — уверена Мансурова.

Заботимся о коже

Дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова уверена, что три недели — отличный срок, чтобы позаботиться о коже должным образом. За это время, в зависимости от запроса, можно сделать пилинги, SMAS-лифтинг и RF-лифтинг, биоревитализацию, можно поставить филлеры, успеть подтянуть и придать форму губам и скулам.

«За три недели до Нового года процесс реабилитации, как правило, проходит довольно быстро и хорошо. Исключение — если у человека есть какие-то дефициты. Например, нехватка витамина D, железа. Но в целом всё заживёт хорошо, и нужный эффект будет достигнут с высоким качеством», — пояснила дерматолог.

Запасаемся новогодним настроением

Обратите внимание на свой психологический настрой и моральный дух, советует клинический психолог Алексей Мелёхин. Перед Новым годом часто растут раздражительность, враждебность к окружающим, требовательность, неудовлетворённость собой и своей жизнью. Может появиться ощущение покинутости и неудовлетворённости.

Это всё потому, объяснил психолог, что человек целый год делал на себя ставки, а новая жизнь так и не наступила, благополучие не пришло. Кроме того, дедлайны конца года часто ставят перед нами невыполнимые требования и ускоряют ритм, что, в свою очередь, увеличивает стресс.

Чтобы встретить Новый год в нужном настроении, Мелёхин порекомендовал: