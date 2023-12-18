Три самых странных брачных договора знаменитостей

В контракте актёров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа есть пункт, по которому актёр должен заплатить жене $5 млн, если он изменит ей. Также Дуглас обязан выплачивать супруге $1 млн за каждый год их совместной жизни в случае развода.

У певицы Бейонсе и её мужа Джей Зи в брачном контракте прописано, что рэпер должен выплачивать супруге по $5 млн за каждого ребёнка. Пара также установила, что Бейонсе получит $10 млн, если брак развалится в течение двух лет, и $1 млн за каждый год совместной жизни в случае развода в течение 15 лет.

В брачном контракте Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан есть пункт, по которому они должны встречаться на романтических свиданиях минимум раз в неделю. Длительность каждого свидания должна быть не менее 100 минут, а проходить оно должно за пределами их квартиры и офиса. В контракте также прописано, что Марк должен дарить Присцилле минимум один подарок в месяц.