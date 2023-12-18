Жизнь
00:10, 18 декабря 2023
1 мин.

Три самых странных брачных договора знаменитостей

Брачный договор — это соглашение между мужем и женой или будущими супругами, которое определяет имущественные права и обязанности в браке или в случае развода. Пара вносит в этот документ важные для себя пункты. Иногда пункты могут быть даже странными. Особенно часто этим грешат звёзды, так как с их партнёров традиционно большой спрос. Вспомнили три самых странных брачных договора мировых знаменитостей.

Коллаж: «Секрет фирмы», Freepik/[garetsvisual](https://ru.freepik.com/free-photo/young-disappointed-business-colleagues-standing-with-envelope-letter-while-sadly-looking-at-each-other-in-modern-office_25237515.htm), [freepic.diller](https://ru.freepik.com/free-photo/mysterious-portrait-of-a-bride-hidden-under-the-veil-and-holding-a-wedding-ring_2612627.htm)

Коллаж: «Секрет фирмы», Freepik/garetsvisual, freepic.diller

© Stable Diffusion

В контракте актёров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа есть пункт, по которому актёр должен заплатить жене $5 млн, если он изменит ей. Также Дуглас обязан выплачивать супруге $1 млн за каждый год их совместной жизни в случае развода.

У певицы Бейонсе и её мужа Джей Зи в брачном контракте прописано, что рэпер должен выплачивать супруге по $5 млн за каждого ребёнка. Пара также установила, что Бейонсе получит $10 млн, если брак развалится в течение двух лет, и $1 млн за каждый год совместной жизни в случае развода в течение 15 лет.

В брачном контракте Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан есть пункт, по которому они должны встречаться на романтических свиданиях минимум раз в неделю. Длительность каждого свидания должна быть не менее 100 минут, а проходить оно должно за пределами их квартиры и офиса. В контракте также прописано, что Марк должен дарить Присцилле минимум один подарок в месяц.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.