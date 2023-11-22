Туалетная бумага может вас убить. Врач объяснил, как этого избежать

Японские учёные выяснили, что использование туалетной бумаги довольно опасно для здоровья и лучше по возможности пользоваться биде или просто подмываться в ванне. В таком случае вода смывает вредные бактерии в том числе и с рук, а это снижает риск заражения чем-то вредным в 10 раз.

Если рассматривать население Штатов, то ежегодно Клостридиумом диффициле заражается примерно 500 000 человек, две трети которых в итоге оказываются в больнице, а до 30 000 человек не выживают.

Хирург Эван Голдштейн признался, что проблема не в качестве туалетной бумаги, а в том, что во время вытирания бактерии никуда не пропадают и к тому же могут попасть на руки. Но что делать, если подмыться никак и приходится выбирать туалетную бумагу?

Как пользоваться туалетной бумагой?