Туалетная бумага может вас убить. Врач объяснил, как этого избежать
Она сама по себе далеко не идеальное средство для поддержания гигиены, а если ей ещё и неверно пользоваться, то можно серьёзно навредить здоровью. Например, подхватить бактерию Клостридиум диффициле, которая вызовет инфекцию, а затем — и возможную смерть. Только в США она ежегодно убивает до 30 000 человек.
Японские учёные выяснили, что использование туалетной бумаги довольно опасно для здоровья и лучше по возможности пользоваться биде или просто подмываться в ванне. В таком случае вода смывает вредные бактерии в том числе и с рук, а это снижает риск заражения чем-то вредным в 10 раз.
Если рассматривать население Штатов, то ежегодно Клостридиумом диффициле заражается примерно 500 000 человек, две трети которых в итоге оказываются в больнице, а до 30 000 человек не выживают.
Хирург Эван Голдштейн признался, что проблема не в качестве туалетной бумаги, а в том, что во время вытирания бактерии никуда не пропадают и к тому же могут попасть на руки. Но что делать, если подмыться никак и приходится выбирать туалетную бумагу?
Как пользоваться туалетной бумагой?
- Нужно выбирать варианты с множеством слоёв. Чем их больше — тем бумага мягче, и в таком случае ниже риск раздражения и натёртостей, из-за которых легко получить инфекцию.
- Лучше избегать неотбелённой туалетной бумаги, она может вызвать аллергию.
- Начинать вытирать нужно спереди и заканчивать задом, чтобы не приближать вредные бактерии к уретре, особенно это касается женщин. У них уретральный проход короче, чем у мужчин, поэтому иммунная система может не успеть справиться с бактериями. Это в лучшем случае вызовет просто цистит.
- Нужно не вытирать, а промакивать, чтобы трение не вызвало раздражение. Оно в итоге может привести к геморрою, вздутию вен в прямой кишке и кровотечению.
- Перед тем как смыть, лучше закрыть крышку унитаза — так будет распространяться в 12 раз меньше бактерий.