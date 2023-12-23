Туристы в шоке! В Сочи экстренно закрыли горнолыжные трассы и пляжи

Непогода настигла Сочи утром в субботу, 23 декабря. В городе объявлено штормовое предупреждение, которые будет действовать до 25-го числа. Ожидаются ливни с грозами, мокрый снег около побережья и сильный снег с ветром в горах. В предгорных районах передают гололедицу. Все пляжи в олимпийской столице закрыли.

По словам мэра города Алексея Копайгородского, все службы мобилизованы и готовы действовать, если непогода усилится. Уровень воды в реках не превышает норму, аэропорт работает штатно, хотя несколько самолётов и ушли на запасные аэродромы.

В аэропорту уточнили, что воздушная гавань работает по погоде и как минимум 19 рейсов ушли на запасные аэродромы. Пассажиров призвали заранее планировать время на дорогу до аэропорта и внимательно слушать голосовые объявления в зале.

В МЧС Сочи также предупредили о непогоде. Там отметили, что до конца суток 23 декабря, а также 24 и 25 декабря на участке Магри — Весёлое высота волн на море может достигнуть 4,5 м. Есть вероятность формирования смерчей. А в горах выше 1500 метром будет лавиноопасно.

О том, на что рассчитывать, если шторм разрушил самострой, рассказали в этом материале.