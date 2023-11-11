Турнир по расслаблению впервые состоялся в Японии. Главное правило: ничего не делать

Победителя выбрали по пульсу. На протяжении всего турнира он должен был быть низким, но при этом стабильным. Организаторы очень внимательно следили за этим и каждые четверть часа делали замеры у участников.

Турнир Space-Out Competition выиграли трое. Все танцоры, участники коллектива «Кедагоро».

Как пишет Сноб, это мероприятие проводится в Южной Корее с 2014 года. Автор идеи — местная художница Вупсианг, которая считает, что подобное соревнование помогает бороться с выгоранием. Кроме Южной Кореи и Японии, соревнования принимали в Нидерландах, Китае на Тайване.

Ранее мы писали о том, что в Черногории решили выяснить, кто из славян самый ленивый, и устроили самые настоящие соревнования по лени. Условия были очень простые — пролежать как можно дольше. Вставать, сидеть и гулять нельзя. Участники из России, Сербии, Украины и Черногории пролежали аж 50 дней.