Турнир по расслаблению впервые состоялся в Японии. Главное правило: ничего не делать
В Японии состоялись первые соревнования по расслаблению. В них приняли участие более 100 конкурсантов. Согласно правилам турнира, состязающиеся должны были в течение полутора часов сидеть или лежать и больше ничего не делать. За смех, движения или закрытые глаза дисквалифицировали.
Победителя выбрали по пульсу. На протяжении всего турнира он должен был быть низким, но при этом стабильным. Организаторы очень внимательно следили за этим и каждые четверть часа делали замеры у участников.
Турнир Space-Out Competition выиграли трое. Все танцоры, участники коллектива «Кедагоро».
Как пишет Сноб, это мероприятие проводится в Южной Корее с 2014 года. Автор идеи — местная художница Вупсианг, которая считает, что подобное соревнование помогает бороться с выгоранием. Кроме Южной Кореи и Японии, соревнования принимали в Нидерландах, Китае на Тайване.
Ранее мы писали о том, что в Черногории решили выяснить, кто из славян самый ленивый, и устроили самые настоящие соревнования по лени. Условия были очень простые — пролежать как можно дольше. Вставать, сидеть и гулять нельзя. Участники из России, Сербии, Украины и Черногории пролежали аж 50 дней.