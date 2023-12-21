Жених сбросил свою невесту со скалы. Что она ему сказала

После трагедии Низаметтин рассказал полицейским, что всё было хорошо, пока он не отошёл к машине — в это время любимая поскользнулась и упала со скалы, которая не была никак ограждена.

В итоге Есим умерла в больнице. И, пока вся Турция сочувствовала паре, родные невесты настаивали на возбуждении уголовного дела. Они были уверены, что девушка не сказала бы да, к тому же она собиралась закончить эти отношения.

В итоге выяснилось, что кольцо Есим и не принимала — его нашли в кармане у Низаметтина, а на мысе обнаружили её разбитые очки. Плюс родственники рассказали, что она никогда не подошла бы к краю обрыва, так как страдала паническими атаками.

После разбирательств на Низаметтина открыли дело по статье об умышленном убийстве и арестовали, будет суд.

А в Америке произошла история со счастливым концом, связанная со скалой. 34-летний мужчина упал с высоты 300 м, три дня прождал спасателей и выжил. Скажем больше, он нестрашно пострадал: самое худшее — перелом руки.