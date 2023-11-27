Тяга к солёному и кислому может быть признаком болезни. И не одной

По словам эксперта лаборатории «Гемотест», врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, обычно сладкое люди едят, чтобы зарядиться энергией и взбодриться. Сладостей в природе не так уж и много, поэтому раньше переесть ими было сложно. При этом современный человек просто окружён всякими вкусняшками — они находятся в свободном доступе, поэтому и приходится их потребление ограничивать.

Врач отметила, что, как правило, на сладкое тянет после занятий спортом или из-за недостатка сна. Чтобы снизить эти позывы, лучше хорошенько высыпаться, соблюдать режим дня и хорошо питаться.

Сильное желание есть солёное может указывать на проблемы с почками. Но состояние может быть и более серьёзным — от обезвоживания до дефицита натрия. Если тянет на кислое, то не исключён дефицит витамина С, анемия или обезвоживание.

А вот позывы к чему-то странному вроде мела, угля или краски могут быть симптомом психического и неврологического расстройства либо железодефицитной анемии.

Больше причин, почему так сильно хочется сладкого, назвали в этом материале.