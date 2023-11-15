Тяжесть в сердце и головокружения. Резкий скачок давления ждёт москвичей на этой неделе

Синоптик Александр Ильин объяснил, что в среду и четверг, 15 и 16 ноября, атмосферное давление будет на пониженном уровне — 738 мм рт. ст., а затем поползет наверх. В пятницу, 17 ноября, оно уже будет около 750 мм, а в субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, — 755 мм.

Зато что точно не будет расти, так это температура. Днём 15 ноября она установится в промежутке между 2 и 4 градусами, но ночью опустится до нуля. К тому же вечером ожидаются осадки, поэтому на дорогах и тротуарах появится каток, будьте осторожнее.

16 ноября осадки не прекратятся, но дневная температура опустится до 0–2 градусов, а вот с пятницы, 17 ноября, можно уже ожидать настоящие морозы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал 18 ноября первым днём метеорологической зимы. Тогда в дневное время можно будет ждать максимум -1, а минимум — 6 градусов, зато ночью сильно подморозит — до -10 градусов. Примерно так же будет и в воскресенье.

К тому же к середине следующей недели может уже ожидать снежный покров до 8 см, но он быстро растает.

Как атмосферное давление влияет на человека

Резкие перепады атмосферного давления оказывают на организм человека существенное влияние. Причём не только на гипотоников или гипертоников, но и на здоровых людей.

Оптимальным значением давления, при котором человек не испытывает дискомфорта, считается показатель в 760 мм ртутного столба. Изменение в большую или меньшую сторону всего на 10 мм оказывает негативное влияние на самочувствие. Отклонения нарушают нормальное функционирование некоторых систем и органов. Ещё такую реакцию организма называют метеозависимостью.

Подробнее о том, как реагруют на изменение давления гипотоники и гипертоники можно узнать тут.