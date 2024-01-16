Жизнь
20:00, 16 января 2024
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Тяжёлое детство может обернуться проблемами с сердцем. Исследование

Многие проблемы в взрослой жизни коренятся в нашем детстве. Об этом врачи, учёные и психологи говорили уже не раз. Но что именно влияет на те или иные болячки во взрослом возрасте, до сих пор оставалось загадкой. В ходе одной из последних работ специалисты медицинской школы Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что дети, которые не чувствуют любовь родителей, впоследствии чаще имеют проблемы с сердцем и сосудами.
Тяжёлое детство может обернуться проблемами с сердцем. Исследование
© Freepik

Исследование длилось более 30 лет, в нём приняли участие свыше 3000 человек. Они прошли тестирование, в котором оценили своё детство по следующим критериям: любовь родителей, словесное или физическое насилие, организованность семьи, проблемы с алкоголем или наркотиками у членов семьи и другие.

Оказалось, что риск развития ишемии у людей, которые росли в неблагополучной семье, возрастал на 50% по сравнению с теми, кто рос в любви и ласке. Ещё такие люди оказывались более тревожными и склонны к депрессии, они чаще курили и, как правило, мало двигались.

По словам врача-терапевта, академика РАН Оксаны Драпкиной, такие результаты исследования обусловлены тем, что неблагополучное детство нарушает у ребёнка способность адекватно справляться со стрессом во взрослой жизни. Например, человек просто начинает заедать стресс. Плюс из-за жестокости в семье у ребёнка включается режим выживания и увеличивается выработка кортизола, это ведёт к повышению уровня системного воспаления. Отсюда проблемы с давлением, сердцем и сосудами.

А ещё недавно специалисты узнали, что угрозы и запугивания со стороны родителей ведут к тревожным расстройствам у детей.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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