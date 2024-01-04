Жизнь
20:00, 04 января 2024
1 мин.

Тысячи некормленых россиян застряли в чистом поле из-за сломанного поезда

Шесть пассажирских поездов пустили после многочасовой задержки в Челябинской области. По данным транспортной прокуратуры, составы встали из-за поломки локомотива у поезда Адлер — Нижневартовск. Он застрял в чистом поле между станциями Кунашак и Муслюмово. И это уже не первая поломка за дорогу. Немногим ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам пришлось менять подшипник.

Freepik

Freepik

По данным Южно-Уральской железной дороги, пригородный поезд из Челябинска в Каменск-Уральский, в итоге прибыл в пункт назначения с задержкой на 8 часов 38 минут.

К 18:20 мск задерживались также следующие составы:

  • № 346 Адлер — Нижневартовск, на 11 часов;
  • № 332 Уфа — Новый Уренгой, на 8 часов 36 минут;
  • № 122 Оренбург — Екатеринбург, на 7 часов 45 минут;
  • № 331 Новый Уренгой — Уфа, на 7 часов 14 минут;
  • № 146 Челябинск — Санкт-Петербург, на 4 часа 45 минут.

Многие пассажиры во время долгой стоянки жаловались, что их не выпускают из вагонов и они не успевают на пересадку в Екатеринбурге. А у проводников были только лёгкие перекусы, уточняла Baza.

Всем пассажирам задержанных поездов пообещали в качестве компенсации начислить бонусные баллы по программе лояльности РЖД. Тем, кто не зарегистрирован в программе, железная дорога советует обратиться в контактный центр «РЖД Бонус».

В 17:43 по местному времени (15:43 мск) движение пассажирских поездов было восстановлено, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Всего в шести поездах задержались 2827 пассажиров.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.