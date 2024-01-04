Тысячи некормленых россиян застряли в чистом поле из-за сломанного поезда

По данным Южно-Уральской железной дороги, пригородный поезд из Челябинска в Каменск-Уральский, в итоге прибыл в пункт назначения с задержкой на 8 часов 38 минут.

К 18:20 мск задерживались также следующие составы:

№ 346 Адлер — Нижневартовск, на 11 часов;

№ 332 Уфа — Новый Уренгой, на 8 часов 36 минут;

№ 122 Оренбург — Екатеринбург, на 7 часов 45 минут;

№ 331 Новый Уренгой — Уфа, на 7 часов 14 минут;

№ 146 Челябинск — Санкт-Петербург, на 4 часа 45 минут.

Многие пассажиры во время долгой стоянки жаловались, что их не выпускают из вагонов и они не успевают на пересадку в Екатеринбурге. А у проводников были только лёгкие перекусы, уточняла Baza.

Всем пассажирам задержанных поездов пообещали в качестве компенсации начислить бонусные баллы по программе лояльности РЖД. Тем, кто не зарегистрирован в программе, железная дорога советует обратиться в контактный центр «РЖД Бонус».

В 17:43 по местному времени (15:43 мск) движение пассажирских поездов было восстановлено, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Всего в шести поездах задержались 2827 пассажиров.