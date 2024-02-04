Тысячи обезьян захватили туристический город и привели его в упадок

Агрессивные обезьяны навели в Лопбури свои порядки. Они громят дома местных жителей. То же самое происходит и в магазинах — их владельцам почти каждый месяц приходится ремонтировать крыши, рассказал президент торгово-промышленной палаты Лопбури Пхонгсаторн Чайчанапханит. В результате многие точки просто обанкротились.

Безопасность людей тоже под большим вопросом — макаки на них нападают.

Ситуация печальная и для экономики: туристы больше не хотят приезжать в город, а инвесторы — вкладывать в него деньги.

Власти Лопбури объединились с департаментом национальных парков и пытаются найти решение проблемы.

До этого Таиланд попал в новости из-за конфликта русского туриста и парикмахера. Мужчины сильно недопоняли друг друга, и в итоге оба оказались без шевелюры.