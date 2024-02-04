Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 13:20
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Тысячи обезьян захватили туристический город и привели его в упадок

Макаки всегда были изюминкой небольшого тайского города Лопбури, расположенного в 150 км к северу от Бангкока. Они пользовались большим вниманием туристов, а местные даже устраивали в честь животных обезьяний фестиваль. Тогда проблем с ними не было, сейчас же звери стали настоящей угрозой для городка — 3500 длиннохвостых макак буквально захватили его и ведут чётко к краху.
Тысячи обезьян захватили туристический город и привели его в упадок
© Freepik/nikitabuida

Агрессивные обезьяны навели в Лопбури свои порядки. Они громят дома местных жителей. То же самое происходит и в магазинах — их владельцам почти каждый месяц приходится ремонтировать крыши, рассказал президент торгово-промышленной палаты Лопбури Пхонгсаторн Чайчанапханит. В результате многие точки просто обанкротились.

Безопасность людей тоже под большим вопросом — макаки на них нападают.

Ситуация печальная и для экономики: туристы больше не хотят приезжать в город, а инвесторы — вкладывать в него деньги.

Власти Лопбури объединились с департаментом национальных парков и пытаются найти решение проблемы.

До этого Таиланд попал в новости из-за конфликта русского туриста и парикмахера. Мужчины сильно недопоняли друг друга, и в итоге оба оказались без шевелюры.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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