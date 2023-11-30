Жизнь
18:40, 30 ноября 2023
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У 44-летнего телеведущего Дмитрия Хрусталёва родилась дочь

Бывший кавээнщик и телеведущий Дмитрий Хрусталёв впервые стал отцом. Радостную весть он «между делом» сообщил на вручении премии «Золотой граммофон», которую вёл.

У 44-летнего телеведущего Дмитрия Хрусталёва родилась дочь
© Okras/Wikimedia Commons

«13-го числа дочь родилась. Просто информация изо рта вывалилась, не запоминайте, пожалуйста», — сказал Хрусталев после выступления певца Дмитрия Маликова на «Золотом граммофоне».

Дмитрий Хрусталёв — бывший ведущий шоу «Вечерний Ургант» и Comedy Woman, комик (был капитаном команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга»), актёр театра и кино. С 1 октября 2022 года — ведущий национальной лотереи «Мечталлион» на Первом канале.

Его избранница — певица Мария Гончарук, он женился на ней в 2019 году. До этого у него уже был гражданский брак с юристом Викторией Дейчук и недолгий роман с коллегой по цеху, актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой.

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