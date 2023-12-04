У Бритни Спирс заподозрили тяжёлое расстройство. Оно объясняет её танцы с ножами

41-летняя американская певица не так давно избавилась от травматической опеки своего отца и с тех пор часто взрывает Instagram* (соцсеть принадлежит признанной экстремистской компании Meta, запрещена в России) роликами, на которых танцует странные раскованные танцы в минимуме одежды и с ножами в руках.

Её подписчики обратили внимание, что даже когда Спирс не исполняет свои хореографические номера и просто общается по видео, она не может оставаться на месте, часто раскачивается и ёрзает.

Наиболее проницательные же поклонники Бритни заподозрили, что та может страдать от малоизвестного заболевания — акатизии, вызванной длительным приёмом различных психиатрических препаратов. Это опасное расстройство приводит к тому, что люди просто не могут сохранять спокойствие и вынуждены постоянно двигаться.

С таким предположением выступила в X (бывший Twitter) группа по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research. Исследователи отметили, что состояние, часто вызываемое приёмом препаратов, настолько дискомфортно для пациента, что часто приводит к самоубийству. Оно хоть и малоизвестное, но отнюдь не редкое — им страдают миллионы американцев.

Хотя ученые не совсем уверены, что именно вызывает это состояние, считается, что некоторые лекарства мешают активности гормона дофамина, который управляет мотивацией и удовольствием, а также движением мышц. Список опасных препаратов включают в себя литий и антипсихотик квеатипин, которые, как известно, против своей воли долгое время принимала певица. Другие препараты, которые вызывают эту проблему, — локсапин, хлорпромазин и галоперидол.

Состояние Бритни было особенно ярко выраженным после принудительной госпитализации в психиатрическую больницу в 2019 году. Из-за лошадиных доз лития и квеатипина она чувствовала себя «пьяной» и подозревала, что таким образом её отец, управляющий её жизнью и деньгами, пытается её убить.

Акатизия может выступать как на фоне приёма лекарств, так и из-за быстрой и несвоевременной их отмены. Что именно у Бритни Спирс, впрочем, неизвестно.