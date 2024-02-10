Невероятное свойство обнаружено в геноме чернобыльских волков. Они не умирают от рака

Такое открытие сделала биолог из Принстонского университета Кары Лав. Специалист взяла анализы у волков Чернобыля в 2014 году, чтобы изучить реакцию организма животных на радиацию. Потом на животных надели ошейники, которые отслеживали местоположение хищников и уровень радиации.

Учёная обнаружила, что иммунная система волков изменена. Она выглядит так, как у больных раком, которые проходят лучевую терапию. В итоге Лав нашла области генома волка, которые выработали устойчивость к раку.

При этом чернобыльские волки подвергались воздействию радиации более 11,28 миллибэр ежедневно. Хотя безопасная норма меньше в шесть раз.

Ранее в Японии изобрели робоволков для защиты одиноких пенсионеров от медведей.