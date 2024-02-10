Жизнь
Опубликовано 10 февраля 2024, 15:50
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Невероятное свойство обнаружено в геноме чернобыльских волков. Они не умирают от рака

Известно, что радиация пагубно влияет на организм и повышает риски развития онкологии. В то же время учёные нашли у волков, живущих в Чернобыле, иммунитет от рака. Оказалось, что у них есть геном, который позволяет им не умереть от онкологии. Хотя уровень радиации, которому они подвергаются в течение жизни, превышает допустимые нормы в шесть раз — более 11,28 миллибэр.
Невероятное свойство обнаружено в геноме чернобыльских волков. Они не умирают от рака
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Такое открытие сделала биолог из Принстонского университета Кары Лав. Специалист взяла анализы у волков Чернобыля в 2014 году, чтобы изучить реакцию организма животных на радиацию. Потом на животных надели ошейники, которые отслеживали местоположение хищников и уровень радиации.

Учёная обнаружила, что иммунная система волков изменена. Она выглядит так, как у больных раком, которые проходят лучевую терапию. В итоге Лав нашла области генома волка, которые выработали устойчивость к раку.

При этом чернобыльские волки подвергались воздействию радиации более 11,28 миллибэр ежедневно. Хотя безопасная норма меньше в шесть раз.

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Автор:Анна Рожкова
Редакция
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