У двух российских самолётов в воздухе загорелись двигатели
Об этом сообщили в Следственном комитете. Рано утром 8 декабря рейс авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Москву. Однако во время набора высоты, по данным телеграм-каналов, из обоих двигателей стали вырываться языки пламени, которые заметили пассажиры. В итоге в 03:04 мск Boeing 737-800 успешно посадили в новосибирском аэропорту Толмачёво.
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На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.
Помпаж — это нарушение в работе турбореактивного двигателя, при котором создаются завихрения воздуха между лопастями силового агрегата, способные разрушить двигатель.
Пассажиры засняли пламя и при посадке, они сообщили Mash Siberia, что у самолёта «сгорели тормоза».
В Следственном комитете заявили, что, по предварительным данным, Boeing 737-800 совершил посадку в Толмачёве из-за помпажа двигателя.
«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Севших в поле российских пилотов решили уволить. Жена одного из них обратилась к Путину. Выяснилось, кто виноват в посадке российского самолёта в пшеничном поле.
7 декабря помпаж стал причиной возгорания двигателя грузового самолёта Ту-204м в Бурятии, сообщили в СК.
Борт, следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, вернулся в аэропорт вылета.
Сейчас проводится доследственная проверка из-за двух авиапроисшествий. В Бурятии дело собираются завести по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
Что привело к аварийной работе двигателей, неизвестно.