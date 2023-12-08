У двух российских самолётов в воздухе загорелись двигатели

На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

Помпаж — это нарушение в работе турбореактивного двигателя, при котором создаются завихрения воздуха между лопастями силового агрегата, способные разрушить двигатель.

Пассажиры засняли пламя и при посадке, они сообщили Mash Siberia, что у самолёта «сгорели тормоза».

В Следственном комитете заявили, что, по предварительным данным, Boeing 737-800 совершил посадку в Толмачёве из-за помпажа двигателя.

«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Севших в поле российских пилотов решили уволить. Жена одного из них обратилась к Путину. Выяснилось, кто виноват в посадке российского самолёта в пшеничном поле.

7 декабря помпаж стал причиной возгорания двигателя грузового самолёта Ту-204м в Бурятии, сообщили в СК.

Борт, следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, вернулся в аэропорт вылета.

Сейчас проводится доследственная проверка из-за двух авиапроисшествий. В Бурятии дело собираются завести по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

Что привело к аварийной работе двигателей, неизвестно.