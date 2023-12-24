Жизнь
14:40, 24 декабря 2023
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Киркоров задолжал налоговой 12 млн рублей и не спешит отдавать

Перед Новый годом важно погасить все имеющиеся долги — это необязательно, но такая традиция есть. Многие считают, что задолженности, как и всё плохое, лучше оставить в уходящем году. Правда, король российской эстрады Филипп Киркоров раскошеливаться не спешит, а ведь долгов у него немало и растут они быстрыми темпами. По данным телеграм-канала Baza, он должен налоговой уже 12 млн рублей.

Киркоров задолжал налоговой 12 млн рублей и не спешит отдавать
© кадр из видео / YouTube-канал FKLoveStory

При этом ещё месяц назад долг составлял 5,5 млн. При этом издание отметило, что вряд ли Киркорова такая задолженность пугает, ведь заработок у него совсем немаленький. Как говорил организатор концертов Табриз Шахиди, звёзды такого уровня как Киркоров за 45-минутный концерт зарабатывают от 7 млн до 10 млн рублей.

Ранее Киркоров засветился на скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. О том, что там происходило, читайте в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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