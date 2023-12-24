Киркоров задолжал налоговой 12 млн рублей и не спешит отдавать
Перед Новый годом важно погасить все имеющиеся долги — это необязательно, но такая традиция есть. Многие считают, что задолженности, как и всё плохое, лучше оставить в уходящем году. Правда, король российской эстрады Филипп Киркоров раскошеливаться не спешит, а ведь долгов у него немало и растут они быстрыми темпами. По данным телеграм-канала Baza, он должен налоговой уже 12 млн рублей.
При этом ещё месяц назад долг составлял 5,5 млн. При этом издание отметило, что вряд ли Киркорова такая задолженность пугает, ведь заработок у него совсем немаленький. Как говорил организатор концертов Табриз Шахиди, звёзды такого уровня как Киркоров за 45-минутный концерт зарабатывают от 7 млн до 10 млн рублей.
Ранее Киркоров засветился на скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. О том, что там происходило, читайте в этом материале.