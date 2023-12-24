Киркоров задолжал налоговой 12 млн рублей и не спешит отдавать

При этом ещё месяц назад долг составлял 5,5 млн. При этом издание отметило, что вряд ли Киркорова такая задолженность пугает, ведь заработок у него совсем немаленький. Как говорил организатор концертов Табриз Шахиди, звёзды такого уровня как Киркоров за 45-минутный концерт зарабатывают от 7 млн до 10 млн рублей.

Ранее Киркоров засветился на скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. О том, что там происходило, читайте в этом материале.