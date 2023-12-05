У Киркорова появилась очередная Пугачёва. Когда одна хорошо, а две — лучше
Звёздам обычно что только не дарят, причём вот вручат от чистого сердца, а ты потом думай, куда это девать. Но в это раз фанат случайно начал артисту коллекцию. Филипп Киркоров после концерта в питерском «Ледовом дворце» общался с журналистами и поклонниками, когда к нему подошёл мужчина и вручил большую коробку, похожую на гробик...
Но оказалось, что никого пугать фанат не пытался, он просто смастерил для артиста куклу Аллы Пугачёвой, причём очень похоже — фигурка с длинными рыжими волосами стояла в длинном балахоне, раскинув руки в стороны. Киркоров даже растерялся, увидев такой презент.
«Слушайте, а как вы так похоже делаете? И ручки как у неё, и лицо, и даже ножки. Теперь у меня будет две Аллы!» — заявил поп-король, причём вовсе не намекая на оригинальную Аллу Борисовну. Артист признался, что недавно на ярмарке купил портрет Примадонны.
Когда ступор прошёл, Киркоров даже оживился и решил обменяться контактами с мастером, чтобы тот сделал ему кукол Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Мадонны.
А недавно поп-король появился с кольцом на пальце. Сперва он держал интригу, а потом признался, что это за украшение такое.