У Киркорова появилась очередная Пугачёва. Когда одна хорошо, а две — лучше

Но оказалось, что никого пугать фанат не пытался, он просто смастерил для артиста куклу Аллы Пугачёвой, причём очень похоже — фигурка с длинными рыжими волосами стояла в длинном балахоне, раскинув руки в стороны. Киркоров даже растерялся, увидев такой презент.

«Слушайте, а как вы так похоже делаете? И ручки как у неё, и лицо, и даже ножки. Теперь у меня будет две Аллы!» — заявил поп-король, причём вовсе не намекая на оригинальную Аллу Борисовну. Артист признался, что недавно на ярмарке купил портрет Примадонны.

Когда ступор прошёл, Киркоров даже оживился и решил обменяться контактами с мастером, чтобы тот сделал ему кукол Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Мадонны.

А недавно поп-король появился с кольцом на пальце. Сперва он держал интригу, а потом признался, что это за украшение такое.