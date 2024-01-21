У кого развивается ПТСР после травмирующих событий? Учёные нашли этих «счастливчиков»

Светлые умы из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) провели эксперимент на мышах и выяснили, что вероятность развития ПТСР после травмирующего опыта выше у людей с низким уровнем глюкокортикоидов, гормонов, вырабатывающихся надпочечниками во время стресса.

ПТСР возникает всего в 25−35% случаев, и учёные никак не могли понять, какие у расстройства есть причины. Выяснить это было сложно из-за отсутствия данных — все люди с ПТСР попадали к специалистам не до травмы, а после, поэтому и сравнивать было нечего.

Зато теперь учёные вывели специальных мышек, чья гормональная система походит на человеческую, но у них снизили восприимчивость к гормону стресса. Так удалось выяснить, что во всём виноват уровень глюкокортикоидов в организме. Позднее этим мышам ввели кортикостерон — мышиный гормон стресса, — и симптомы ПТСР у них ослабли. Поэтому исследователи верят, что такой метод можно будет применять и в лечении людей — после доработки, разумеется.

Но если до ПТСР далеко, а простой стресс уже побеждает, то эндокринолог Павлова рассказала о 4 способах, как можно успокоить нервы.